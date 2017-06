Slutt å dra folk som skaper jobber ned i søla

Av Mari Holm Lønseth, Stortingskandidat for Høyre i Sør-Trøndelag og Sandra Bruflot, 1. nestleder i Unge Høyre

De som står opp hver dag for å skape flere jobber fortjener minst like mye klapp på skuldra, heder og ære som de som får gull i skisporet. Det er gründere og arbeidsfolk som gir oss skatteinntektene vi trenger for å finansierer velferden vår - ikke surmaga politikere.

Venstresiden har gjort en iherdig innsats de siste ukene for å dra folk som skaper jobber ned i søla og trekke deres motiver i tvil. Denne gangen er det vår folkekjære skistjerne Bjørn Dæhlie som har fått oppleve hvordan Ap behandler folk som stiller spørsmål ved hvordan skattesystemet kan bidra til å skape flere jobber og riktige incentiver.

Formueskatten er en særnorsk skatt på norske jobber, traktorer og maskiner. Det er også en skatt som må betales selv om du ikke tjener penger og bedriften går med underskudd. Utenlandske bedrifter slipper unna. Det reduserer vår konkurransekraft og fører til utflagging av norske jobber til Polen, Kina og Korea. Norske bedrifter risikerer å havne utenfor pallen i den internasjonale konkurransen. Derfor må vi fortsatt redusere skatten på norske jobber og norske arbeidsfolk.

Det er ironisk at Ap går hardt ut mot norske våghalser og entreprenører som løfter denne debatten, enten det er Dæhlie eller Brøndbo. For hvor var Ap da deres egen Trond Giske og LO tok til orde for å gjøre endringer i formueskatten? Og hvor var Ap når deres egen Lisbeth Berg-Hansen fortalte til VG at hun ville endre formueskatten, blant annet på sin egen formue som hun selv ganske presist beskrev som ”arbeidsplasser til 170 mennesker”? Det var ingen som dro hennes suksess ned i søla. Ingen som dro hennes motiver i tvil. Støre står enn så lenge taus mot Dæhlies utspill. Det kunne være interessant å vite om han legger seg på samme linje som så mange andre i Ap.

Uavhengig av en taus partileder burde Ap slutte å angripe de som ønsker å skape enda flere jobber. De betaler sin skatt med glede, men setter spørsmålstegn ved hvordan skattesystemet er innrettet. Disse debattene og aktørene må heies frem, minst like mye som de som lykkes i skisporet. Ikke bare i ord, men også i politikk.

Det er ikke alltid enkelt å vite hva Ap går til valg på, men det er liten tvil om at de vil sende en ekstra skatteregning på 15 milliarder til norske bedrifter, pensjonister og norske arbeidsfolk hvis de vinner valget.

Aps skattepolitikk hjelper ikke norsk næringsliv og norske jobber. Den setter dem på sidelinjen.