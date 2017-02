Snubletråder for Putin og Trump

I forrige uke gjorde Donald Trump igjen. Han forsvarte Vladimir Putin. Fra Fox News ble Trump konfrontert med påstanden om at Putin er en morder. Trump svarte:

- Det er mange mordere. Hva tror du? Er vårt land så uskyldig?

Men tross gjensidig sympati, er det en lang vei å gå før de to presidentene blir politiske bestevenner. La oss først ta omveien til Iran. Der har Trump lovet å skrote atomavtalen med landet, og støtte den israelske statsministeren Benjamin Netanyahus konfrontasjonspolitikk. Hvis han gjør alvor av det så er det et slag i ansiktet på Putin. Atomavtalen med Iran er et av Putins hjertebarn. Russland jobbet lenge for å få avtalen til, atomsamarbeidet med Iran er omfattende, og Iran er en nær diplomatisk venn i Syria. Å skrote atomavtalen med Iran kan godt bli oppfattet som en fornærmelse av Putin, og han er nesten like lett å fornærme som Trump selv.

Hvis vi drar til Europa ligger det også en snubletråd, selv om Putin og Trump begge vil svekke EU, og Trumps lojalitet til Nato ikke er som tidligere amerikanske presidenters. Stikkordet er et mulig nytt våpenkappløp, utløst av våpenskjoldet over Europa, som etter planen skal være ferdig neste år. Amerikanske forsikringer om at skjoldet skal beskytte mot iranske raketter imponerer ikke Moskva. Sett derfra er rakettskjoldet bygget for å endre den strategiske kjernefysiske balansen mellom Russland og USA i Russlands disfavør. Putins svar kan bli å modernisere arsenalet av kjernefysiske langdistanseraketter.

Ingen kommer utenom Syria i internasjonal politikk i 2017. Trump har sagt han skal knuse IS. Mens Russland har sloss på president Assads side og stort sett bombet alle andre enn IS i Syria. Trumps beste mulighet til å være med på og knuse IS kan være å alliere seg med den sterkeste kraften i det syriske blodbadet, Putins allianse med Assad. Men da blir Trump også en alliert av Iran, landet han har lovet å skade, ved å skrote atomavtalen.

Når det gjelder Ukraina har landet hatt USAs solide diplomatiske og økonomiske støtte, blant annet med sanksjonene mot Russland. Trump har antydet at han vil heve sanksjonene. Men det enkleste for ham vil være å ikke gjøre noe. Mange republikanere i senatet støtter sanksjonene helhjertet, og mener Putin må bekjempes av ideologiske grunner. For dem - og for demokratene - dreier dette seg om å forsvare amerikanske grunnverdier, som demokrati.

Også Kina kan bli en vanskelig nøtt i forholdet mellom Putin og Trump, hvis Trump starter den handelskrigen som sjefideologen Steve Bannon og utenriksminister Rex Tillerson har lovet. Russland og Kina har vært på samme parti mot det de kaller USAs unipolare politikk. De vil begge etablere seg selv som alternative maktsentra til Washington. På punkt etter punkt - over hele verden - står Putin og Trump mot hverandre, og ikke sammen.