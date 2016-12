Spådommer for 2017

2016 var et fælt år. Ved inngangen av året ville vel de færreste ha forutsett offensiven i Aleppo, zikaviruset eller de mange terrorangrepene der ute i verden. Men middelklassen hjemme i Norge hadde det heller ikke lett. Vi ble urolige av alle valgsjokkene. I tillegg døde heltene våre som fluer.

Men vil 2017 bli mer av det samme? Vil lykken snu? Eller vil det bli det andre i rekken av syv vonde år? Jeg tar sats og kommer med spådommer for det nye året. Jeg har organisert dem kronologisk slik at du kan ha denne spalten i lomma og krysse ut hendelsene etter hvert som min profeti åpenbarer seg:

8. januar. Heidi Weng og Martin Johnsrud Sundby avgjør Tour de Ski i monsterbakken. Den totale norske dominansen gjør at langrennssporten formelt blir avviklet påfølgende mandag.

20. januar. Donald John Trump blir innsatt som USAs president. I motsetning til hva hylekoret og «mainstream media» skal ha det til, blir USAs 45. president en høyt elsket leder med stor fremgang. Han bringer jobber tilbake til landet, særlig innen rent kull, skaper fred mellom menneskerasene og gjør Amerika stort igjen.

I vinter går sjette sesong av «Hver gang vi møtes» av stabelen. Russeartisten Tix og Lazz fra Staysman & Lazz er blant deltagerne, og høydepunktet blir utvilsomt da Lazz fremfører «Sjeiken 2015». Tix griner på nasjonalt fjernsyn fordi Lazz fikk fram noe i «Sjeiken 2015» som han selv ikke visste var der. Stein Østbø i VG tar av seg hatten.

21. mai. Liverpool vinner Premier League. Akkurat dette er vill gjetting, men Liverpool pleier å vinne – gjør de ikke det det da? For de er jo veldig gode. Eller i alle fall veldig kjente.

I løpet av forsommeren vil en norsk samfunnsdebattant slippe boken «Høyrepopulisme: Den 12. landeplage». Om det blir en del debatt rundt den? Mildt sagt.

11. september. TV2s valgsending vil bli avbrutt av et ekstraordinært værvarsel. Eli Kari Gjengedal vil fortelle at en tett, lokal dis dekker hovedstaden. I løpet av natten vil det bli klart at en ny tåkefyrste har inntatt landets trone.

12. september. Sylvi Listhaug og Espen Teigen avsetter Jonas Gahr Støre i et kupp. Listhaug blir statsminister og Espen Teigen blir stabsjef ved Statsministerens kontor med spesielt ansvar for sosiale medier.

26. november. Rosenborg Ballklubb rykker ned i Adecco-ligaen. Kåre Ingebrigtsens menn jobber hardt gjennom hele sesongen, men møter for sterk motstand. De har rett og slett ikke noe å stille opp med mot Strømsgodsets stabilitet, Vikings hjemmeform, Moldes solide forsvar og målkåte bergensere. Kvaliteten i alle ledd på motsatt banehalvdel er for høy, og RBK ender på direkte nedrykksplass.

22. november. Bjørn Eidsvåg slipper plate og Lars Mytting kommer med ny bok. Akkurat i tide til julehandelen!

5. desember. Donald John Trump tildeles Nobels fredspris.

22. desember. Atomvinteren lar vente på seg, men kommer tidsnok til å gi oss en hvit jul.

Jeg vet om enda flere ting som kommer til å skje, men dette er de viktigste.