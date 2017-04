Spotify-sjef Chris Bevington (41) ble drept av lastebilen i Stockholm

(Dagbladet): I en uttalelse gitt via Britisk UD bekrefter familien nå at den britiske mannen som mistet livet i Stockholm-angrepet, var 41 år gamle Chris Bevington.

Ifølge The Guardian hadde Bevington en sjefsstilling i streamingtjenesten Spotify, og var stasjonert i Stockholm med familien.

Familien er knust over tapet.

- Vi er alle knust over den tragiske døden til vår talentfulle, lidenskapelige og kjærlige sønn Chris, en fantastisk ektemann, sønn, far, bror og nær venn av mange, sier Bevingtons pappa John i en uttalelse referert av blant annet BBC og The Telegraph.

Tidligere søndag ble det klart at bare to av de omkomne var svenske statsborgere, en var fra Storbritannia og den fjerde kommer fra Belgia.

Den omkomne fra Belgia skal være en kvinne i 30-årene, som var i Stockholm som turist.

- Jeg har snakket med politiet denne morgenen, og kan bekrefte at en kvinne i 30-årene fra Halle er omkommet. Jeg ble ganske sjokkert da jeg fikk høre om det, sier borgermester Dirk Pieters i Halle til Expressen.

Ti personer ligger fortsatt på sykehus, ifølge NTB.

Blant de sårede er en 83 år gammel rumensk kvinne som satt og tigget penger i Drottninggatan da angriperen ruste gjennom gågata i lastebilen han hadde kapret fra Spendrups.

