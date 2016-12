Sterk jazz-overgang til det nye musikkåret

CD: Losen Records, drevet av veterandistributør Odd Gjelsnes, har vokst seg til å bli en av de viktigste kanalene for nyere norsk jazz. Egenproduksjoner kommer på løpende bånd fra et selskap som drives av bransjekunnskap, sikker teft og stor entusiasme. To betydelige norske utgivelser markerer overgangen til det nye året.

For kort tid siden kom Knut Riisnæs’ album «2nd Thoughts», en milepæl i karrieren til denne sentrale norske saksofonisten. Riisnæs har vært sentral helt siden 1960-tallet og ble fra starten ofte sammenlignet med John Coltrane. Hans tenorsax-spill på den nye plata har både kraft, poesi og medrivende rytmikk.

Riisnæs opererer i en bopinfluert, melodiøs stil, sammen med sterke musikere som Anders Aarum på piano, Jens Fossum på bass og Tom Olstad på trommer. Soloene kveiler seg kjælent rundt temaene. Et meget vakkert og stilsikkert album, som blant annet inkluderer «Liten vals» av bergenseren Dag Arnesen.

6. januar sender Losen ut «Pentagon Tapes» med Dag Arnesen Trio, en ny, rødglødende triumf for den sterke pianisten. Sammen med Ole Marius Sandberg på bass og Ivar Thormodsæter på trommer rendyrker Arnesen det klangfulle, lyriske trioformatet som få andre, enten han spiller «Love Me Tender» eller «Lille måltrost». Musikken veksler fra det eksplosive til det finstemt poetiske. En fyrverkeri-åpning på musikkåret. Godt nytt år!