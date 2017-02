Stjernene står i kø for å spille hverdagskvinner

FILM: Midt i en natur av den virkelig storslåtte typen, der de fjerne fjellkjedene skaper et inntrykk av at folk lever livene sine inne i kjeften på en blå drage, leves tre små kvinneliv. Landskapet er i delstaten Montana, og historiene foregår i og rundt en by med moderat omfang og få muligheter. Det er snakk om dagligdagse prosjekter som ikke helt går, og som uansett er for begrensede til at de som prøver å få dem til å henge sammen, kan være tilfredse. Det er som om de lades med mer enn de kan bære.

Flettverk av skjebner

«Certain Women» er en flettverksfilm av tre historier. Den første handler om advokaten Laura (Laura Dern) som strever med en vrang klient. Klienten (Jared Harris) er fortvilet og insisterende, vil ikke høre på Lauras utlegninger om hva som er mulig og ikke, og det blir fort klart at advokaten, som mest av alt vil vekk, er i ferd med å bli dratt lenger og lenger inn i en plan som blir stadig mer desperat.

Den andre har den spisst misfornøyde Gina (Michelle Williams) i sentrum. Gina strever med en mann hun føler ikke er på lag, en tenåringsdatter som yter motstand for hver meter familien prøver å reise sammen, og en innbitt plan om å kjøpe et parti spesiell naturstein fra en lokal tomt. Den gamle mannen hun vil ha til å selge henne steinen, er knyttet til den av andre grunner enn de økonomiske, og hele transaksjonen får gradvis en moralsk side som den geskjeftige Gina ikke på noen måte ønsker seg.

Til sist er det snakk om en stalljente (Lily Gladstone) som har alle dager styrt av arbeidet med hestene, men som synes hun får et glimt av en annen verden gjennom møtet med Elizabeth (Kristen Stewart), en ung jurist som høyst motvillig må lede et kveldskurs for voksne. Det er en famlende kjemi i møtet dem i mellom, selv om skjevheten sakte blir smertelig åpenbar.

Var for detaljer

Det de tre prøver å få til, er høyst forskjellig - det kan være å komme ut av eller inn i en relasjon, ut av en rutine eller inn i et litt bedre dagligliv. Men de har til felles at selv dette er besværlig og stokkete, samt at de alle er lite verdsatt, at den innsatsen de gjør, møtes med likegyldighet. Det dreier seg om liv der rammene plutselig er lagt, og der det er krevende å få til noe sterkt og pulserende innenfor dem. Kelly Reichardt, den distinkte filmskaperen bak «Certain Women», er, som alltid, nitid oppmerksom på detaljer, praktiske som psykologiske. Den lille hunden som stadig løper i hælene på stalljenta med logrende entusiasme, og møtes av hennes vanemessige, stoiske varme, får på sin måte frem hvordan det er slik alle dager er.



Spenningene i ekteskapet til Gina siver inn i møtet deres med steinselgeren, i pausene og innskuddene der oppgitthet kveles eller får utløp. I det hele tatt er Reichardt usedvanlig følsom og presis når hun fremstiller relasjoner, og det er ikke rart hun får store stjerner til å skrubbe av seg glansen og ta turen til Montana. Her får de jobbe med filigransarbeid.

Men så melder spørsmålet seg underveis om det er nok. «Certain Women» er basert på tre noveller av Maile Meloi, på trange utsnitt og korte tidsrom av livene det er snakk om. Det er som om historiene klippes av for tidlig, uten å gi tilskueren nok å tygge på. Selv om det er helt vanlige liv det er snakk om, uten store, filmatiske sveip, er det verdt å innvende at det er større bølger og linjer også i det litt resignert hverdagslige. Reichardt kunne med fordel seilt på dem, i alle fall et stykke lenger.