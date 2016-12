For noen dager siden skulle jeg gå av toget på Asker stasjon. Da jeg reiste meg opp kunne jeg ikke stå på beina. Jeg måtte nesten krabbe ut, det var så vidt jeg kom meg ut før toget begynte å gå. Prøvde å få kontakt med konduktøren, men orket ikke å si så mye på grunn av voldsomme smerter. Han enset meg ikke og var bare opptatt av å få toget av gårde. Da jeg endelig kom meg ut på perrongen kom et eldre ektepar. De så meg, men hastet videre.

Jeg prøvde å få kontakt og brukte rådyrøynene mine. Men et blikk, så var jeg ute av diskusjonen. Så jeg full ut eller var jeg ikke pen nok i tøyet???

Heldigvis hadde jeg lagret telefonnummeret til døtrene mine, så jeg bare slo en tast. Folk kom og gikk. De så bare på meg og hastet videre. Jeg håpet nesten de ringte politiet og fortalte om en «gæren dame på Asker stasjon, en uteligger».

Smertene ble bare verre og verre. Nå var jeg kommet til det punktet hvor bare tårene rant. Folk kom og gikk. De måtte snart begynne å lure. Men nei, da! Døtrene mine kjørte meg til legevakten. Der fikk jeg førsteprioritert. Endelig var det noen som så meg! Kjempebra service! Det tok tre timer før de fikk stagget smertene. Noen ble sure fordi jeg fikk førsteprioritert. Jeg kunne #nesten# gå! Om morgenen bar det avgårde til fastlegen, og for å gjøre en lang historie kort, neste stopp var Martine Hansen.

Jeg ble lagt inn øyeblikkelig. Hadde betennelse i flere ledd. Hvorfor jeg skriver dette? Jeg vil at moralen skal være: STOPP, hvis du ser en person som sliter. Hvorfor er det blitt sånn? Det er skremmende at vi har kommet til et punkt hvor vi ikke kan vise medmenneskelighet. Døtrene mine synes det var stygt gjort at folk bare gikk. Så langt vil ikke jeg gå, bare håpe på et varmere samfunn,

Ta en rask sjekk hvis du ser folk har vondt! Hvis usikker, ring politiet. Men bry deg!