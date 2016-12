Stor test: Er du skikkelig forberedt på julefeiring?

Jula nærmer seg i et vanvittig tempo. Er du godt nok forberedt? Som Arnljot Eggen skrev i et dikt en gang: «Har du hugsa å kjøpe juletannbørste?» Jula kommer alltid som kjerringa på nissen, uansett hvor godt man prøver å være ute i tide. Men er du klar? Her er en enkel undersøkelse som ikke tar deg mer enn noen sekunder å besvare. Gi deg selv ett poeng for hvert a), to for hvert b) og tre for hvert c). Resultatet finner du nederst i spalten.

1) Har du ribba klar?

a) Jeg er ribbet til skinnet.

b) Hvorfor skulle jeg ha det? Jeg spiser torsk.

c) Skjønner ikke spørsmålet?

2) Fullfør linjen: «Nei vi ha’kke tid, for vi må...»

a) ...møte veggen.

b) ...klippe skjegget.

c) ...koke egget.

3) Hvem kommer julaften?

a) Markens hyrder.

b) Dine armer små.

c) Kemneren.

4) Liker du grøt?

a) Ja.

b) Nei.

c) Vet ikke.

5) Hvorfor er du så gla’ hver julekveld?

a) For at du skal få noe å spørre om.

b) For da åpner menneskene hjertedøren på vid vegg.

c) For da ble Je-e-sus født.

6) Hva ligger under juletreet?

a) Juletrefoten.

b) Pakker.

c) Bestefar.

7) Tar du en juledram?

a) Ja, men bare én.

b) Schnavla på’rei.

c) Husker ikke.

8) Hva rimer på akevitt?

a) Bronkitt.

b) Eh...sodomitt?.

c) Kvirrevitt.

9) Har du fått deg julenek?

a) Gjett om!

b) Spør spurven.

c) Hold grispraten Deres for dem selv.

Legg sammen poengene dine. 9-12: Ta deg sammen. 13-16: Ikke helt i mål. 17-22: Du må nok bake noen sorter til. 23-26: Du vet hva du driver med. 27: Full kontroll (du har vel ikke kikket?).