Stortinget svikter pelsdyrene

Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet sørget denne uka for at pelsdyrnæringen får fortsette å utsette rev og mink for store, unødvendige lidelser.

Dyrevelferden i pelsdyrnæringen er dårlig. Det fornuftige er å avvikle den. Det minste vi kan gjøre er å prøve å gjøre alt vi kan for å begrense lidelsene dyrene utsettes for i pelsdyrnæringen.

Derfor var det et skritt i riktig retning da regjeringen i høst la fram en pelsdyrmelding som strammet inn regelverket for næringen. Det viktigste forslaget var et forbud mot at mink kan holdes i grupper i bur.

Mink er ikke flokkdyr, og som de fleste andre pelsdyr er de ikke dyr som tilpasser seg et liv i bur. De lider, blir stresset og understimulerte og reagerer ved å angripe hverandre eller skade seg selv. Pelsdyr er ville rovdyr med behov for bevegelse og frihet. Det er umulig å gi dem et levelig liv i bur.

Nå har Senterpartiet og KrF fått regjeringspartiene med på en snuoperasjon. I næringskomiteen ble det flertall for at det likevel ikke skal bli forbud mot gruppehold av mink. Det skal være lov med mink i gruppebur så lenge det er del av et «dyrevelferdsprogram».

Forslaget er en lek med ord, ikke et reelt program for dyrevelferd. Partiene lar en uetisk praksis fortsette, men pakker det inn i pent innpakningspapir og kaller det en gave. For dyrene er det ingen gave.

De fire samarbeidspartiene demonstrerer med dette at de ikke bryr seg om dyrs velferd. Den norske veterinærforening, Veterinærinstituttet og Rådet for dyreetikk sier alle at det er umulig å sikre god dyreetikk med dagens driftsformer. Veterinærforeningen forteller at de har flere veterinærer i Mattilsynet som opplever store faglige og etiske belastninger ved å gjennomføre tilsyn i pelsdyrfarmer. Det er verdt å lytte til.

Dyrevelferdsloven § 3 sier at dyr skal «beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger». Det er vanskelig å argumentere for at pelsdyrdrift er «nødvendig». Særlig ikke under dagens forhold. Derfor jobber vi i SV for å legge ned pelsdyrnæringen, kombinert med omstillingsmidler for næringen. Når næringsforbudet er på plass, vil vi også etablere et importforbud mot pels fra oppdrett.

Formålet med pelsdyrnæringen er å bruke pelsen til minken og reven, resten er avfall. Men pelsen er det knapt noen i Norge som kjøper, den sendes til utlandet. En kan lure på hvorfor denne næringen er så viktig for disse partiene.

Hvorfor skal Frp og Høyre brukes titalls millioner i året på en utdatert næring som kunne ha blitt brukt smartere på helt andre områder?

Og har dyrevelferd helt utspilt sin rolle i Senterpartiet?

Saken skal stemmes over i januar 2017. Jeg håper at Høyre, Frp, KrF og Senterpartiet bruker romjula til å tenke nøye gjennom saken. Og at medlemmene deres sier tydelig fra. Pelsdyrene fortjener bedre levekår, og et forbud mot gruppehold av mink ville hjulpet.

Men aller mest fortjener dyrene at næringen endelig legges ned. Blir vi mange nok som sier i fra kan det bli årets julegave – der vi som mennesker for en gang skyld gjør noe positivt for naturen.