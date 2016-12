Sven Zetterberg har gått bort

(Dagbladet): Zetterberg gikk bort bare dager etter at han avsluttet sin siste juleturné melder svenske Expressen.

Ifølge Lasse Jansson, leder i Södertälje jazz og bluesforening skal han ha sovnet inn. Jansson fikk beskjed om dødsfallet torsdag morgen.

- Det stemmer at han har gått bort. Vi har hørt at det var hjertet, men vi vet ikke så mye mer, sier han.

Øyvind Rønning, musikkjournalist i Dagbladet, synes dette var en veldig trist beskjed å få.

- Dette er et hardt slag for det svenske bluesmiljøet, som ikke er bortskjemt med internasjonale profiler - som Sven faktisk var. Han var elsket av det norske publikummet også, både som gitarist, munnspiller, vokalist og ikke minst på grunn av sin lugne væremåte. Han samarbeidet blant annet med Knut Reiersrud i bandet Four Roosters på 80-tallet, og spilte mye i Norge. Dette er et stort tap, sier Rønning.



Overrasket over dødsfallet

Ifølge Jansson var dødsfallet overraskende. Zetterberg holdt sin siste konsert nå på søndag.

- Vi pratet sammen for noen uker siden. Det er forferdelig. Jeg synes han var den beste. Jeg har sett ham i over 30 år. Han bodde også i Södertälje i mange år, sier han.

Ifølge Jansson virket ikke Zetterberg dårlig på noe vis.

- Nei, han ga jernet, sier han til Expressen.

Jansson beskriver Zettergren som en rolig og åpen person som alltid var positiv.

Stor

Ifølge Expressen hadde Zetterberg planlagt flere spillejobber i 2017, blant annet i Göteborg og Stockholm.

Zetterberg slo gjennom med Telge Bluse på 80-tallet og har blant annet spilt i «Blues Rockers», «Blue Fire», «Four Roosters» og «Chicago Express».

Han har også turnert med storheter som Jimmy Rogers og Jimmy McCracklin.

I 1989 ble han tildelt Cornelis Vreeswijk-stipendet. Han er også blitt Grammy-nominert to ganger.