Svensk MGP-banneskandale: - Vi forstår ikke hvor ekstremt grovt det er

(Dagbladet): Ti ganger forekommer ordet «fuck» i Lisa Ajax' MGP-bidrag «I don't Give A». Det betyr at hvis hun skulle vinne den svenske finalen, må låta skrives om for at hun skal få synge den i Eurovision Song Contest i Kiev i mai.

Tobbe Ek, musikkjournalist i Aftonbladet, mener Lisa Ajax er en av tre artister som har mulighet til å hevde seg i den svenske finalen.

Han sier i et intervju i Aftonbladet TV at svenskene ikke forstår betydningen av «fuck».

- Det er et av det groveste ordene som finnes på engelsk. Det er som å ta det styggeste ordet for det kvinnelige kjønnsorganet og sette det samme med det styggeste ordet for å ha sex, sier Ek og legger til:

- I et program for barn og familier, kan kan man ikke si f-ordet, i hvert fall ikke i England.

Diskvalifiseriing

Reglene for Eurovision Song Contest, levner ingen tvil. Det er verken lov med banning eller grove ord. Det kan føre til diskvalifisering.

Det heter seg at innslagene ikke på noen måte må gjøre noe så konkurransen kommer i vannry.

Til Aftonbladet bekrefter arrangørene av Eurovision at bidrag som inneholder ordet «fuck», vil bli stoppet. At låttekstene må passe til et familieprogram.

- SVT bør kjenne reglene

Den norske MGP-entusiasten og bloggeren Anders Tangen, mener det ikke er noe nytt at Eurovision brukes til å skaffe seg oppmerksomhet.

- Det ser jo ut til at Lisa Ajax har greid det. Men SVT fører seerne bak lyset ved å slippe dette gjennom. Er det noen som bør kjenne reglene i Eurovision, så er det Christer Björkman, sier han og legger til:

- Ingen låt bør få konkurrere i en nasjonal finale dersom en på forhånd vet at den må omarbeides, eller byttes ut. Det er å føre seerne bak lyset. De stemmer på en sang som faktisk aldri vil kunne konkurrere i Eurovision i den formen som ble stemt fram.

Uvitende om det hele

Lisa Ajax skal førstkommende lørdag delta i MGPs andre delfinale.

Selv sier hun at hun ikke visste noe om reglene rundt banneord, og at hun heller ikke er informert om dette av SVT som arrangerer svenske MGP.

- Jeg mener at det jeg synger om, ikke kan beskrives på noen annen måte. (...) Teksten handler om at jeg ikke overhodet bryr meg om hva dere sier, og jeg vet ikke hvilket annet ord jeg skulle ha brukt, sier Lisa Ajax til Aftonbladet.

Til SVT sier hun at hun ikke har noen plan B.

- Jeg har ikke tenkt så langt, og det har heller ikke låtskriverne. Det er jo nå vi er i gang, og det er ikke sikkert at vi kommer helt til finalen en gang.

Lisa Ajax er ikke ukjent med MGP. I i fjor kom hun til den svenske finalen med sangen «My Hearts Wants Me Dead».

I 2014 vant hun svenske «Idol».