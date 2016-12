Svenskene synes det er så rart at de nå digger Norge, at de har måttet komme til bunns i mysteriet

(Dagbladet): At denne saken i det hele tatt ser dagens lys, må sies å være et sanntidsvitne på at lillebror-komplekset vi har overfor naboene våre i øst på ingen måte er blitt mindre.

I artikkelen «Så började svenskarna älska Norge» lister Dagens Nyheter opp populære nordmenn som gjør det stort i Sverige, og som dermed sørger for at stadig mer oppmerksomhet rettes vår vei.

- Har ikke brydd seg

Norsk musikk, tv-serier, litteratur, design og arkitektur gjør det større i Sverige enn noen gang, og mye av æren for den økte interessen overrekkes ikke overraskende megasuksessen «Skam».

- Svensker som har jobbet i Norge driver i større grad enn før kulturutveksling og det kan også være en faktor til hvorfor vi har fått opp øynene for norsk kultur, sier professor i etnologi Barbro Blehr til Dagens Nyheter.

Blehr forteller også at interessen har vært mye mindre tidligere. Sverige er såpass mye større enn Norge og svenskene har slitt med å forstå andre nordiske språk. De har derfor i større eller mindre grad brydd seg om hva som foregår i landene rundt.

- Samtidig foregår for eksempel «Skam» i en urban og moderne setting som har bredere appell i Sverige enn naturprogrammer og sendinger om mennesker som bor på utilgjengelige steder, sier Blehr.

Musikk er stort

En rekke andre norske prosjekter gjør det også stort borte hos söta bror.

Innen musikk trekker de blant annet fram Röyksopp, Jenny Hval, ungpikeidolene Marcus & Martinus, trønderen Astrid S, og bergenserne Alan Walker og Kygo.

Geir Gulliksen, Karl-Ove Knausgård og Linn Ullmann er forfattere svenskene har oppdaget, mens tv-seriene «Dag», «Skam», «Okkupert», «Frikjent» og «Mammon» trekkes fram som god norsk skjerm-underholdning.

Svenskene venter også på NRK-serien «Valkyrien» som har premiere på nyåret.

Sammenligner seg med Paris og London

Kjell Pihlstrøm, tidligere korrespondent for NRK, er enig i at det er stigende svensk interesse for norsk kultur og at «Skam» har vært en sterk bidragsyter.

Pihlstrøm bodde i Stockholm i to perioder, den første fra 1994-1997, den andre gangen fra 1999-2006.

Han fremhever også andre norske programmer og nordmenn som har falt i smak hos svenskene.

- Alexander Rybak var en sensasjon. «Skavlan» har betydd utrolig mye og programmet «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» er kjempepopulært i Sverige. Norsk tv-drama er også i større grad blitt lagt merke til. Det har vært litt sånn 'nå kommer Norge etter' og kan matche oss på tv-underholdning', sier han .

- Så svenskene har sett på seg selv som overlegne?

- De har sett på seg selv som et ledende kulturland og sammenligner seg selv med New York, Paris og London, sier Pihlstrøm.

Lite kunnskap om Norge

Ifølge Pihlstrøm har det vært en ubalanse når det gjelder hvilken kunnskap nordmenn og svensker har om hverandre.

Gjennom årene har nordmenn fått svensk kultur og språk inn i hjemmene sine via tv-skjermen. Nordmenn har kunnet se de svenske kanalene SVT 1 og 2 mens NRK ikke er blitt sendt den andre veien.

- På Østlandet var det folk som hadde like mye svensk tv som norsk, men nå er det en annen tv og mediesituasjon, sier han.

Selv om eksporten av norsk kultur til Sverige har økt, mener Pihlstrøm svenskene fortsatt henger igjen når det gjelder kunnskap om Norge.

- Kunnskapsnivået om Norge er fortsatt lavt. Det er bare svensk radio som har systematisk dekning av Norge, sier Pihlstrøm.

Ville tilbake til unionen

Pihlstrøm, mener som Blehr, at svenskenes utvandring til Norge for å arbeide de siste årene har bidratt til at norsk kultur er blitt mer kjent i Sverige.

Samtidig mener han at den svenske interessen for Norge startet allerede på 90-tallet.

- Svenskene oppdaget Norge da de skjønte at den norske økonomien var sterkere. Folk ønsket å gå tilbake til unionen og bli en del av den norske oljerikdommen. Det var leserinnlegg i Expressen om det, forteller han.