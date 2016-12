Syntes du det var noe som skurret i «Love Actually»?

(Dagbladet): En film som virkelig har blitt synonymt med jula, er «Love Actually.»

I 2014 var det over 600 000 nordmenn som skrudde på skjermen for å se statsminister Hugh Grant kysse sin Natalie, og i filmens hjemland Storbritannia ble den i år kåret til britenes favorittjulefilm etterfulgt av «It’s a Wonderful life» og «Elf».

En så elsket film er dog ikke helt plettfri, og gjengen bak nettstedet MovieMistakes.com har gravd frem 57 feil i filmen.

Her er noen av våre favoritter:

Feil slips

Når David (Hugh Grant), den nye statsministeren, blir introdusert for de ansatte, forandrer slipset hans seg mellom bildene. I det ene bildet har han et lilla slips med hvite tykke prikker, mens i det neste bildet har han et mørkeblått slips med tynne små prikker.

Ting som flytter på seg

Juliet (Keira Knightley) ankommer Marks (Andrew Lincoln) leilighet og har med seg en eske med banofee-pai og vil se på bryllupsvideoen. Hun setter filmen i videospilleren, og plasserer så kakeesken på toppen av tv-benken. I det hun tar av seg jakken er kakeesken borte, mens i det neste bildet av tv-en er esken rett ved siden av fjernkontrollen. Fjernkontrollen forsvinner helt i neste bilde. Tv-en står på midten av benken i noen bilder, mens den står til venstre i andre bilder. VHS-kassettene og andre objekter i rommet flytter seg også i samme scene.

Feil låt

I scenen hvor Karen (Emma Thompson) gråter til Joni Mitchell-låta «Both Sides, Now», spilles det feil låt. Et bilde av CD-spilleren viser oss at det er låt nummer sju på albumet, «Don't Go to Strangers», hun hører på, men «Both Sides, Now» er låt nummer tolv på skiva.

Feil klokkeslett

Når Sarah (Laura Linney) og Karl (Rodrigo Santoro) kliner i senga til førstnevnte, blir de avbrutt i det Sarahs telefon begynner å ringe. På nattbordet står det en vekkerklokke hvor klokka er 11.53 i det første bildet, men i de neste par bildene har filmen gått tilbake i tid og klokka er plutselig 11.47.

Folk på avveie

Når vi kommer til de siste scenene på flyplassen, hvor Juliet og Peter løper mot Jamie (Colin Firth) og Aurelia (Lúcia Moniz), passerer en skjeggete mann i dressjakke på Juliets høyre side. I det neste bildet hvor Juliet kysser Aurelia kommer den samme mannen igjennom døråpningen og begynner å passere Juliet. I det neste bildet kommer samme mann inn døra nok en gang og går bak Jamie.

Klippet ut lesbisk par

I filmen som tar for seg flere parallelle historier om kjærlighet under julestria, var det én romanse du ikke fikk se - den mellom to kvinner. Den lesbiske kjærlighetshistorien mellom to eldre damer ble nemlig klippet bort etter endt innspilling. I fjor begynte denne scenen å sirkulere rundt på nett. I originalmanuset til filmen hadde regissør og manusforfatter Richard Curtis opprinnelig skrevet inn den ulykkelige fortellingen om rektoren på skolen hvor Emma Thompsons sønn går, spilt av veteranskuespiller Anne Reid. Reids karakter er hodestups forelska i sin kjæreste «Geraldine», spilt av en annen veteran, Frances de la Tour, men historien mellom dem har ingen lykkelig slutt. «Geraldine» er dødssyk av kreft, og filmens plot inkluderte opprinnelig at «Geraldine» går bort.

Feil flyplass

I scenen der Colin lander på flyplassen i Milwaukee, står det Milwaukee International på skiltet utenfor flyplassen. Det egentlige navnet på flyplassen er General Mitchell International.

Registreringstrøbbel

Den amerikanske presidenten har Washington-registrering når han ankommer 10 Downing Street i London. Har han kjørt fra USA?