Ta plass i himmelvogna

«Sving ned med Himmelvogna, la meg sitta på / Himmelvogna, la meg sitta på / Kjør i vei, kjør i vei, pent og rolig / Nå er det ikke så langt igjen».

Noen sanger bare fester seg. «Himmelvogna» fra 2003, med Bjelleklang og Trond Granlund fra hans album «Høyt, lavt og langt», er en sånn en - en negro spiritual med norsk tekst av Finn Evensen.

Om den ikke opprinnelig var tiltenkt en rolle som julesang, er den for lengst adoptert som det.

«Himmel på jord» fra samme album er derimot blitt en moderne juleklassiker (signert Amund Enger og Jan Vincent Johannessen). Og - det er Granlunds versjon som fortsatt gjelder, sjøl om både Kurt Nilsen og Maria Arredondo har gjort sine tolkninger i nyere tid. Har du ikke hørt den har du ikke hatt på radioen!

For to år siden markerte Trond Granlund et solid jubileum med utgivelsen av cd-boksen «50 år på veien». Nå foreligger volum to, også den med tre cd-er og en konsert-dvd. Og det er ikke et vanlig samlealbum, men spekket med uutgitt materiale i tillegg til kjent stoff.

«Himmel på jord» er ikke med her, men «Himmelvogna» er representert i to versjoner, den ene med Bjelleklang - live fra Lørenskog Hus i 2014. Det samme gjelder «Say We're Not Apart» (Granlund/Hammarstrøm), en nydelig hyllest til Elvis som har fulgt Granlund siden 1977.

De to låtene representerer også ytterpunktene i produksjonen til «rønneren fra Manglerud» som flyttet til Lørenskog, den jordnære visesangeren med den hese stemmen som har sverget til tjukk østkantdialekt etter at han meldte overgang fra engelsk til norsk i 1995. Mens den første boksen i stor grad tar for seg rockeren Granlund - på engelsk - er det i hovedsak den norskspråklige trubaduren du møter på den ferske boksen.

Blant de virkelige godbitene er «Bror min og jeg» av Eigil Berg (også den i to versjoner).

Cd nummer en har fått tittelen «De evigunge herrene» og er et opptak fra Herr Nilsen i Oslo fra april i år med Eigil Berg fra New Jordal Swingers som spesiell gjest. En annen cd er viet countryperioden, blant annet med et lengre liveopptak fra Down On The Farm-festivalen i 1994 med Trond og bandet Hillbilly Cats (Jan Tore Lauritsen, Nils Halleland, Tore Heggelund, Gjermund Kolltveit, Geir Stordal og Jan Roger Fjellberg).

De siste åra har Granlund særlig samarbeidet med sønnen Tommy (spansk gitar), Trine Sennerud Melby (nøkkelharpe) og Jan Arild Moe (bass). Det som slår deg er hvor liketil og trivelig de har det på scenen. Det æ'kke så nøye, liksom.

Han har kanskje ikke hatt den aller største kommersielle suksessen, Granlund, samtidig har han flere ganger gjennom karrieren uttalt at han aldri har hatt det så bra som artist som akkurat nå.

- Jeg har aldri tidligere kost meg så mye når jeg er ute på spellejobber, sa han til undertegnede i 1998.

- Det er de siste fire årene som har vært mine kanskje fineste artistår, sa han til NTB for to år siden.

Det handler selvfølgelig om en grunnleggende kjærlighet til musikken og et trofast publikum.

En uslåelig kombinasjon, og for de fleste grunn nok til å holde på. For tiden er Granlund også opptatt med Beatles-turneen «It Was Fifty Years Ago Today», som tar for seg alle Beatles-platene år for år.

Nærmere 30 album er det blitt fra Granlunds hånd. Sjøl om han har rukket å bli 66 år kan du være trygg på at det kommer mer.