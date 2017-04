Terroren kan ha skiftet fokus fra Kaukasus til Syria

ST. PETERSBURG (Dagbladet): Ikke noe ikke-muslimsk land har blitt mer rammet av islamistisk inspirert terror enn Russland. Mer enn 2600 mennesker er drept i bølger av terror fra slutten av 1990-tallet og fram til OL i Sotsji i februar 2014. Den utløsende årsaken til denne terroren var Russlands kriger i Tsjetsjenia og andre muslimske republikker i Kaukasus.

Krigen mot tsjetsjensk terror er en krig som president Vladimir Putin har ført systematisk og nådeløst. På mange måter kan Putin takke den andre tsjetsjenske krig fra 1999 for at han i det hele tatt ble president. Det var suksessen i den krigen som løftet ham fram, og gjorde ham populær. Til slutt klarte Putin også å knuse terroren med utgangspunkt i Tsjetsjenia. Det siste store terrorangrepet mot mål nord i Russland er selvmordsangrepet mot flyplassen Domodedovo i Moskva i 2011, der 37 mennesker ble drept.

I tillegg var det to angrep mot mål sør i Russland rett før OL i Sotsji i februar 2014, og det var frykt for at terror skulle komme til å prege det prestisjefulle arrangementet. Men det skjedde ikke, og siden da har terror i Russland vært begrenset til sør i landet, og til de muslimske republikkene i Kaukasus. Putin har lykkes i å bekjempe terroren i Russland med utstrakt bruk av vold. Hans mann i Tsjetsjenia, Ramzan Kadyrov, er kjent for å bruke tortur mot sine motstandere, og for å forfølge familiene til mistenkte ekstremister.

Men i går var det slutt på suksessen. Russisk politi utpekte tidligere i dag den 22 år gamle russiske statsborgeren Akbarjon Djalilov, født i Kirgisistan, som terroristen, melder blant annet nyhetsbyrået Associated Press.

Mannen er fra byen Osh, den største byen i Fergana-dalen, der Kirgisistan, Usbekistan og Tadjikistan møtes. Fergana-dalen er et senter for radikal islamisme i Sentral-Asia. Dalen har sendt mange sønner til Syria for å slåss for IS og andre terrororganisasjoner. Der er man opptatt av krigen i Syria, og ikke så mye av krigen i Tsjetsjenia.

Den etterrettelige avisa Kommersant skrev i går at russisk politi har ventet et angrep i St. Petersburg. Kilden til dette er en kriger som er arrestert etter å ha kommet tilbake fra Syria etter å ha sloss for IS. Han hadde telefonnumrene til de menneskene russisk politi nå tror står bak angrepet. I november i fjor rullet russisk politi opp ei terrorcelle i St. Petersburg der medlemmene var sentral-asiater.

Det er et rikt miljø av sentral-asiater i St. Petersburg og i alle store russiske byer. I Russland er det flere millioner, og i St. Petersburg flere hundre tusen sentral-asiater som er fremmedarbeidere. De får de dårligst betalte jobbene, ofte uten kontrakt, og ofte får de heller ikke den lønna de ble lovet. De hundses og ydmykes av politiet. Pengene de tjener sender de hjem til familien.

I Russland er de enslige, unge menn, og som lavest på rangstigen har de gode grunner til å ønske hevn over samfunnet. De er utsatte, og kan lett rekrutteres av islamistiske ekstremister i ei tid der - slik mange ser det - muslimer slaktes i Syria. Russisk etterretning sier at det er flere tusen krigere fra Russland og det tidligere Sovjetunionen som har reist til Syria for å slåss.

Og det er en godt synlig russisk forbindelse. I september 2015 kastet Putin Russland inn i det syriske blodbadet på president Bashar al-Assads side. Russiske fly bombet syriske sivile, slik amerikanske fly nå bomber sivile i Irak. Etter at Putin kastet Russland inn i den syriske krigen har det blitt laget mange propaganda-filmer av IS, der det blir lovet hevn over Russland.

Russlands engasjement i krigen i Syria har åpnet en ny front for terror. Det er ennå ingen beviser for at terroren i St. Petersburg, der 14 i går var døde, har sammenheng med Syria. Men det er sterke indikasjoner, og det er motiver. I går hadde heller ingen tatt på seg ansvaret for terroren. Det - på den annen side - peker i retning av at det ikke er IS som står bak. IS er som regel rask til å ta på seg ansvar for terroraksjoner.

Putins skrekk-scenario er at en ny bølge terror kan velte over Russland etter at terroren med utgangspunkt i Tsjetsjenia ser ut til å ha stanset, etter at «emiren» Doku Umarov ble drept av russisk etterretning i 2013. Neste år arrangerer Russland VM i fotball. Frykten er at en ny bølge med terror kan rulle over Russland. En bølge med terror man vil ha enda mindre kontroll på enn den kaukasiske, fordi det her kan være snakk om utlendinger med en naturlig base i Russland.