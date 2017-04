Terroristenes nyttige idioter er de som nekter å innse terrorens årsak

9. april angriper Sebastian Stein meg for å «slå politisk mynt» på terroren i Stockholm, og spre frykt, splid og polarisering av samfunnet. Det er det samme innholdsløse tøvet som er sunget siden Theo van Gogh i 2004, og svaret mitt er som alltid: Det er ikke ytringsfrihet som splitter samfunnet. Det klarer islam fint selv, i alle land hvor Islam får fotfeste.

Kommentaren til Stein er basert samme retorikk som brukes av samvittighetsløse bedriftsledere mot varslere: «Akkurat nå som alt gikk så fint, ødelegger du alt med å sladre». Det legitimerer å pøse på med hets, brennmerking, bakvaskelser og mobbing mot de som rugger båten – helt til varslerne gir opp, og «konsensus» kan atter gjenopprettes. Men denne varsleren lar seg ikke mobbe. Du står overfor en ordkriger– ikke et nevrotisk rosablogger, så la meg fortelle deg hvem og hva som er problemet her:

«Hvordan vi reagerer, er opp til oss,» skriver han. Problemet er at Steins ønskede reaksjon er å IKKE reagere – akkurat som før. Han vil alle skal gråte sammen og holde munn, så ordner det seg sikkert. I stedet for reaksjon, vil han ha mer av rosetoget som går og går og aldri kommer til erkjennelsens dør, for han tror virkelig på at «vi står sammen». Men flere og flere voksne folk innser at terroren eskalerer nettopp fordi vi ikke står sammen.

Allahs lydige terrorister, og deres mange sympatisører som er gitt fri adgang til Europa av dumme politikere og lettlurte velgere, begår jihad mot oss, nettopp fordi de ikke deler våre verdier, vår kultur og vår måte å styre et samfunn. De er ikke som europeere, og vil ikke det samme som oss. Jihadistene vil noe helt annet, og sier det rett ut: De har erklært oss, vesten, demokrati, frihet, kvinner, kjettere og vantro krig, etter en 1400 år lang tradisjon, og er plutselig invitert inn midt i blant oss. Hvorfor tror du dem ikke?

Stein er en sau som ikke forstår at gjeterbikkjene Kent, Christian, Hege og Hans (og alle de andre varslere) er hans beste håp mot ulvene. Du og dere er de nyttige idiotene for terroristene. Dere skaper spillerommet deres. Dere lever fortsatt i luftslottet i Disneyland, (nå bak betongsperringer og bevæpnet politi) men fortsatt tror dere islamisering gjennom å betale unge, krigføre menn fra dysfunksjonelle stater cash for å søke opphold her, vil skape bedre samfunn. Deres hodeløse samfunnseksperiment «flerkultur» eliminerer all sikkerhetstenking, pulveriserer alt ansvar, knuser all velferd, oppløser alt av kulturelt samhold, og er i ferd med å rive samtlige land i Europa i filler. Som advart. Og du våger å si at jeg er problemet? Jeg er løsningen.

Vi er alle mennesker. Unntatt de umenneskelige iblant oss.

For å regnes som menneske, må man faktisk fremvise et snev av menneskelige trekk, og det gjør ikke Allahs drapsroboter i noe land. De velger selv å oppføre seg som villdyr, og vi har ikke fnugg av skyld for det. Sebastian Stein føler en voldsom sorg over terroren som skjer igjen og igjen og igjen. Når jeg ser bilder av knuste kvinner og barn, føler jeg ikke sorg, sjokk og vantro lenger. Jeg føler raseri og fokus. Jeg har nemlig lyttet nøye på hva islamistene sier, og jeg tror dem.

Jeg tror dem når de sier de hater oss og vil drepe oss. Jeg tror dem når de sier de vil overta samfunnet vårt med sharialov, fordi den fiktive guden deres vil det. Jeg føler raseri over de som har sluppet inn disse haterne. Raseri over de som duller med dem, og nekter å tro på det de selv sier. Raseri over de mange som sympatiserer med dem. Raseri over at det snart smeller igjen, fordi naive fjols som Sebastian Stein og Stefan Löfven babler om samhold og fred midt i det som minner mer og mer om en borgerkrig. Og jeg mener alle de som føler raseri, avmakt, sinne, hat og andre normale, menneskelige følelser må få lov til det. Det er lov å være menneske. Det er lov å få nok. Det er lov å skrike i stedet for å gråte. Det er lov å forlange aksjon.

Vil ikke vite, for da finnes ikke problemet.

Stein vil ikke vite om den nådeløse torturen som foregikk på Bataclan. Han vil ikke snakke om at de som kjører Allahs dieseldrevne cruisemissiler i gatene våre, sjelden er så gale eller alene som media ønsker. Han vil ikke erkjenne islams 1400-årige historie med nådeløs krig mot frihet, demokrati, kvinner, homofile, kristne, jøder og vantro. Vil ikke diskutere at sharialov gjør Islam til en politisk ideologi. Han vil ikke snakke om de mange, mange tusen «flyktningene» som synes IS er fine greier, og synes jihad mot vesten er bra, rettferdig og rimelig.

Og minst av alt vil han snakke om at det kommer mer.

Snart skjer det igjen, og da blir han atter like trist, overrasket og handlingslammet – for han vil ikke ha noen annen reaksjon en roser, følelser, tårer, selvbedrag og late-som-samhold. Han vil bestemme samfunnets reaksjon, så ingen får gjort noe som helst med selve problemet. Den tiden er over.

Stein kverner ut de samme, gamle løgnene om at terroren skyldes fattigdom, utenforskap, psykiske lidelser og vestens forsvar av egne interesser. Det er nøyaktig de samme løgnene som terroristene kommer med, så hvem er nyttige idioter sa du? Hvem løper ondskapens ærend da? Disse påstandene er grundig tilbakevist forlengst: Allahs drapsroboter kan like gjerne komme fra rikdom som fattigdom, fra en venneflokk som ensomhet. Det eneste de har felles er at de kaller seg muslimer, mangler empati, og ønsker å skade andre for å gjøre guden sin glad. Og de var aldri alene før gjerningen: Samtlige studerte Islam sammen med en haug andre i en Moské, eller på nettet. De er mange. Alltid.

Og Stein er ikke alene om å repetere disse løgnene: Han har både statsledere, konger og massemedia med seg. Han har hele venstresiden og diasporaen med seg. De vil ikke vite. De nekter å innse trusselen, selv om den stolt erklæres i utallige kanler. De ser rett i ulvegapet, men vil ikke forstå. De er som rådyr foran billykter, eller som Nygårdsvold på 8.april: Vantro handlingslammet.

Jeg husker ingen andre eksempler på at politikere, presse og myndigheter nekter å godta tilståelsen til gjerningsmenn, fordi de ikke liker motivet som oppgis. I stedet leter de desperat etter andre motiv, og andre syndebukker. Som meg, Hege eller Christian. Derfor blir dere voldsmennenes nyttige idioter: Dere vil ikke ha noen reaksjon som bryter med deres eget forvridde verdensbilde, eller tar livsløgnen fra dere. Dere vil fortsatt ha mer innvandring, mer globalisme, mer grenseløshet, mer islam, mer selvbedrag, mer meningssensur, mer mobbing av islamkritikere, og mer flerkultur.

Mer av alt det farlige, som har skapt dette forferdelige.