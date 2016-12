Tomme ord, Jens Stoltenberg!

I Dagsrevyen 22. desember hørte jeg deg snakke en hel del om hvor velvillig Nato stiller seg til dialog med Russland. Men på spørsmål om du hadde noen forståelse for russernes mulige bekymring for vestlig opprustning, svarte du et bastant nei, det hadde du neimen ikke.

Jeg har ingen tillit til ledere som preker om dialog, samtidig som de åpenbart er like fastlåst i svart-hvitt-tenkningen sin som motparten er i sin. Og nå er du, Stoltenberg, med på å skru opprustningen til nye høyder. Natos rakettskjold møtes med nye russiske atomraketter, som selvsagt møtes med nye vestlige tiltak. Hvor har du tenkt at denne galskapen skal ende, Stoltenberg? Jeg synes du bør kunne svare oss på det. Vi er mange som lurer.

Gjennom Nato har vi inngått en slags selvmordspakt med Russlands tidligere bufferstater og har dermed manøvrert oss helt inn på dørstokken til Moskva. Hvordan i himmelens navn skjedde dette? Jeg kan ikke huske at befolkningen i Vesten ble spurt.

Du er for ung til å huske Cubakrisen. Men jeg går da virkelig ut ifra at du har lest om den – og om hvor langt amerikanerne var villige til å gå for å hindre sovjetisk opprustning utenfor kysten sin?

Du må vel også ha hørt om hva USA drev med i sin egen bakgård, Latin-Amerika, for noen få tiår siden? Ikke særlig sympatisk, var det vel? Men det er rart så mye mer man kan tolerere fra en stor alliansepartner.

Vanlige russere er visstnok mer eller mindre sikre på at det vil bli krig, leser jeg i avisene – mye takket være antivestlig propaganda, selvsagt. Hva har du tenkt å gjøre for å hindre at dette blir en selvoppfyllende profeti, Stoltenberg? Hva med å bygge litt tillit? Er det virkelig helt nødvendig å svare på alle Putins provokasjoner med å tirre ham enda mer? Jeg tror ikke din skinnhellige bagatellisering av vestlig opprustning virker særlig troverdig på den jevne russer. Ikke på meg heller.

I den uberegnelige Trumps æra (og gudene vet, kanskje det blir en enda mer inkompetent president med enda gærnere rådgivere neste gang – hvis det blir noen neste gang) lurer jeg dessuten på: Hvordan kan vi være så skråsikre på at amerikanerne – som befinner seg på et annet kontinent – vil håndtere en krisesituasjon på en måte som er i vår interesse?

Er det ikke på tide at vi gjør noen selvstendige valg?

Jeg er mor og bestemor. Jeg er ikke villig til ofre barn og barnebarn i dette spillet, Stoltenberg. Og jeg holder deg ansvarlig! Ja, dere også, Ine Eriksen Søreide, Anniken Huitfeldt og alle dere andre som steller med forsvarspolitikken vår. «En får bruke vettet, den som har det», pleide bestemoren min å si. Og er det ikke vi i Vesten som forvalter vettet, da?