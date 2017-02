Transatlantisk tillitskrise

I EU er man like kloke, eller snarere like uvitende, om hva som er utenrikspolitikken til USA under president Donald Trump. Før München-konferansen om sikkerhet snakket europeiske ledere om «massiv usikkerhet» og manglende tillit mellom USA og de europeiske allierte etter Trumps utfall mot både NATO og EU.

- Jeg håper at søndag, etter våre debatter, har vi svarene på våre spørsmål og vår tvil har lettet, sa den tyske diplomaten Wolfgang Ischinger i sin tale da han åpnet München-konferansen.

Men søndag ettermiddag, da det var over, hadde det ikke kommet noen avklaringer. Pence og Mattis brøt med skikken om å ta spørsmål fra salen etter sine foredrag, antakelig for å unngå å komme i knipe ved å bli svar skyldig. Rotet i deres egne rekker, rundt president Trump, er helt sjokkerende.

- Pence har snakket til oss som til barn: «I love you, I love you», men ingen substans.

Dette uttalte ingen ringere enn spanske Javier Solana, tidligere generalsekretær i NATO og tidligere utenrikssjef i EU, under konferansen.

Ikke mindre skarp var Staffan de Mistura, FNs utsending til Syria:

- Hvor er USA i alt dette? Jeg kan ikke si det til dere fordi jeg vet ingenting.

Donald Trump har vært president i en måned og han har ennå ingen utenrikspolitikk, sier europeiske diplomater. Det ser ut som om det er borgerkrig i Det Hvite Hus, mellom den opprørske strategiske rådgiveren Steve Bannon og tilhengere av mer realpolitiske tilnærminger. En europeisk statsråd som har møtt den nye utenriksministeren i USA, Rex Tillerson, fikk inntrykk av at han hadde fått sine utenrikspolitiske orienteringer fra sine tidligere medarbeidere i Exxon Mobil framfor av de øverste lederne i Utenriksdepartementet, som ennå ikke er utnevnt til erstatning for de som sa opp da Trump overtok makta. Dette fortalte den ikke navngitte statsråden til den franske avisa Le Monde.

General David Petraeus avslo, som kjent, posten som nasjonal sikkerhetsrådgiver, etter at Michael Flynn måtte trekke seg. Han fikk verken lov til å være med på å trekke opp den politiske linja eller velge sine medarbeidere.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, kunne i sitt foredrag i München knapt ha skilt seg klarere fra Trump både i innhold og form. «Ingen land kan aleine løse verdens problemer. De store globale krisene kan ikke møtes hvis vi ikke står sammen», sa hun. Mellom linjene, uten å angripe noen, uten noen sterke utbrudd, tok hun med dette avstand fra Trumps nasjonalistiske slagord «Amerika først!».

Hun forsvarte «multilateralisme» og fordømte «proteksjonisme». Hun beklaget britenes utmelding av EU, som Trump kaller fine greier. Og hun oppfordret til samarbeid mot terrorisme, uten å legge skylda på islam: «… grunnen er ikke islam som sådan, men islam på avveie».

Både hun og Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, fulgte skikken og tok spørsmål fra salen etter sine foredrag. Da fikk Merkel også anledning til å uttale: «Pressefrihet er en hjørnestolpe i demokratiet», i sterk motsetning til Trumps utskjelling av journalister som løgnere.

Videpresident Pence dro videre til Brussel søndag kveld, der han først ble tatt imot av den belgiske statsministeren, Charles Michel. Michel la ingenting imellom: «Vi vil ikke tillate oppsplitting av EU. Dette budskapet er overbrakt og jeg har inntrykk av at det er hørt.»

I hans tale i München la mange merke til at Pence ikke nevnte EU med et eneste ord. Men det måtte han nesten da han besøkte EU og hadde samtaler med presidenten i EU-rådet, Donald Tusk, presidenten i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, og utenrikssjefen, Federica Mogherini.

Polske Tusk, som i et brev til medlemslandenes statsledere foran siste toppmøte i EU, hadde kalt Trump for «en fare» for EU, hadde tydeligvis ikke vært ydmyk i samtalen med Pence. Etterpå sa han der han sto ved sida av gjesten: «Jeg har delt våre bekymringer og våre håp. Når man har i mente at jeg er en uforbedrelig proamerikansk europeer kan jeg tillate meg å snakke rett ut.»

«Vi kan ikke finne opp noe bedre enn EU», sa Tusk også. Og om NATO sa han: «Vi arbeider for å modernisere samarbeidet. Men NATO er ikke foreldet.»

Pence hyllet Europa, men snakket mer om «det europeiske samfunnet» enn om EU, øyensynlig for å unngå å motsi Trump, som i sine utfall har snakket om oppløsning av EU. Men heller ikke under besøket i EU ville Pence svare på spørsmål. Han fortsatte til NATO for å møte generalsekretær Jens Stoltenberg mandag ettermiddag.

Aldri i etterkrigstida har lederne i EU vært så usikre på en president i USA. Det er som to fremmede verdener som møtes. Det er hele Atlanterhavet som nå skiller, og ikke som før binder sammen, USA og Europa.