Traumatisk fødsel ble vakker musikk

ALBUM: Rebekka Karijord er fra Sandnessjøen, bor i Stockholm og Oslo, har spilt inn deler av sitt nye album der og på Hawaii og høres ut som om hun er fra Irland. På flere av låtene kan hun minne om deres store stjerner Enya eller Sinéad O'Connor, men hun har også klart å skape en egen, særegen stil.

Dramatisk fødsel

Albumet «Mother Tongue» har en dramatisk historie. De fleste låtene er skrevet etter at hennes datter ble født tre måneder for tidlig, reddet av at hennes morsintinkt fortalte henne at noe var galt.

Hun og mannen bodde på sykehuset i to måneder. Noe av det eneste hun kunne gjøre var å synge for den lille krabaten, som om hun fortsatt var i magen. Slik startet også de fleste sangene på albumet.

« Mother Tongue » Rebekka Karijord 5 Vakkert om livet. Plateselskap Control Freak Kitten / Border Music

Filmmusikk

Karijord har foredlet talentet sitt på kritikerroste album som «The Noble Art Of Letting Go» (2009) og «We Become Ourselves» (2012), mens «Music For Film And Theatre» (2014) blir litt fattig uten de levende bildene.

Ambisiøst

Og - ingen av albumene har vært så ambisiøse som «Mother Tongue», som sikkert har vært viktig for Karijord sjøl for å bearbeide den traumatiske opplevelsen av nesten å miste et nyfødt barn.

Det er omsatt i vakker musikk, med Karijord sjøl som produsent og musiker (tangenter, synther, piano og elektronikk). Andre musikere besørger trommer, kontrabass, perkusjon, marimba/vibrafon og harpe. Et såkalt preparert piano, sendt gjennom analoge effekter, spiller også en hovedrolle.

Vakkert

Det starter med starten, etter unnfangelsen vel å merke, med Enya-aktige «Morula» (et tidlig stadium i fosterutviklingen). Påfølgende «Waimanalo» er oppkalt etter et sted på Hawaii, der hun tilbringer tid på grunn av sin amerikanske mann (som også er med på plata). En hellig, urgammel chant med Hawaii’s Kekuhi Keali’ikanaka‘oleohaililani har også fått plass på albumet («I Will Follow You Into The Wild»).

«The Orbit» er den mest fengende låten her, mens det blir usigelig vakkert i «Statistics», «Six Careful Hands», «Home» og tittellåten. Vi snakker rett og slett om en gripende fusjon av livet i sin skjøreste form og kunsten.