Trettebergstuen ofrer problemspillere

Anette Trettebergstuen og undertegnede er enige om én ting: Vi ønsker å beskytte problemspillere. Vi ønsker begge å beskytte problemspillere og hindre at mennesker spiller seg fra gård og grunn. Dessverre kommer det tydelig fram av hennes innlegg i Dagbladet 7. februar at Trettebergstuens viktigste hensyn er å bevare enerettsmodellen og Norsk Tippings posisjon. Hun ofrer dermed problemspillerne for å bevare en modell som gikk ut på dato da internett kom.

For hva er fasiten etter 69 år med Norsk Tipping?

Fasiten er at dagens ordning fungerer glimrende både for Norsk Tipping og utenlandske spillselskaper, som alle øker sin omsetning. Taperne er problemspillerne.

Det er en gåte hvordan Trettebergstuen fremdeles kan tro at det er mulig å «beskytte enerettsmodellen mot konkurranse fra utenlandske spillselskap». Partiet hennes, som for øvrig selv inntektsførte 11,5 millioner kroner i lotteriinntekter i 2015, har allerede forsøkt en rekke ganger, uten hell, å hindre norske spillere å benytte seg av lovlige, utenlandske spilltilbud.

Hvis Trettebergstuen setter hensynet til problemspillere først, finnes det en løsning. Denne løsningen er en lisensordning som er lik for alle tilbydere, inkludert Norsk Tipping. En slik ordning vil gi Lotteritilsynet langt bedre kontroll med markedet. Det kan gjerne innføres begrensninger i markedsføring, det kan settes universelle tapsgrenser, det kan gis anledning for problemspillere til å reservere seg mot samtlige tilbud (slik de har gjort i Danmark) og det kan innføres sanksjoner. Beregninger viser dessuten at en lisensordning vil føre til at samlede disponible inntekter til samfunnsnyttige formål i form av skatt og overskudd fra norske spillselskaper øker.

Arbeiderpartiets spillpolitiske talsperson må ta et valg. Ønsker hun å beskytte Norsk Tipping og enerettsmodellen, eller ønsker hun å beskytte problemspillere? Erfaringen så langt viser at det ikke er mulig å gjøre begge deler.