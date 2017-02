Trosser Putins ordre

Bloggeren og den politiske aktivisten Aleksei Navalny nekter å gi seg etter at en domstol i Russland idag opprettholdt dommen fra 2013 om underslag. Dommen gjør at han ikke kan stille til presidentvalget neste år, der president Vladimir Putin ventes å stille. Han er klar favoritt, med en oppslutning fra mer enn 80 prosent av velgerne.

Varsler åpen kamp

Men Navalny sier han ikke er bundet av dagens dom fordi han i fjor ble frikjent i den samme saken av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Dermed varsler Navalny fortsatt åpen kamp mot Putin. Navalny ble den russiske systemkritiske opposisjonens fremste figur da han ledet de store demonstrasjonene mot valgfusket under parlamentsvalget i 2011.

Det var han som lanserte slagordet om at Putins parti, Forente Russland, var «Partiet for kjeltringer og banditter». Navalny var før det en kjent blogger som hadde avslørt russisk korrupsjon.

Politisk underslag

Dagens dom betyr at Navalny ikke legger seg flat for systemet men fortsetter å slåss. Mens dommeren leste opp dommen twitret Navalny. Han hevdet at dagens dom var en blåkopi av dommen i 2013, inkludert komma-feil og stavefeil. Det betyr i så fall at dagens dom ikke tar hensyn til dommen i menneskerettighetsdomstolen.

Aleksei Navalny ble dømt for underslag i 2013. Han har ifølge dommen underslått penger fra et statlig tømmerselskap, og fikk fem års betinget fengsel. Men Navalny selv hevder at dommen er politisk, for å få ham til å stanse sin politiske opposisjonsvirksomhet.

Stort i Moskva

Seinere samme år fikk Navalny lov til å stille som borgermesterkandidat i Moskva. Den formelle grunnen var at dommen ennå ikke var rettskraftig. I det valget sjokkerte han alle med å få nesten 30 prosent av stemmene, til tross for at det var Putins borgermesterkandidat som fikk all pressedekning.

President Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov svarte før dagens dom slik på spørsmålet om han var bekymret for at Navalny skulle dømmes slik at han ikke kunne stille i presidentvalget neste år:

- Vi synes ikke en slik uro er passende.

Dagens dom er imidlertid ikke nødvendigvis avgjørende når det gjelder Navalnys mulighet til å stille til neste års presidentvalg. Hvis regimet ser seg tjent med å ha en troverdig mot-kandidat, kan Navalny trolig få lov til å stille. Men da bør regimet føle seg trygg på at Navalny ikke får mer enn 10 - 20 prosent av stemmene.