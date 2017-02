Trumps datter var hevet over all kontroversen. Så ble klesmerket hennes dumpet, og helvete var løs

Ivanka Trump har lenge vært en slags svane. Det gjelder både delen som er synlig — den lyse, elegante sillhuetten som seiler av sted, uaffisert og uanstrengt; og den som ikke er det — de målrettet padlende føttene under vannoverflaten. President Donald Trumps datter har vært kjent for å være like kontrollert og disiplinert som faren er det motsatte. Selv har hun sagt at det beherskede gemyttet har vært der siden barndommen, da hun ble overfalt av journalister som skulle ha henne til å kommentere farens elskerinne og hun skjønte at hun måtte klare å beholde distansen og roen i enhver situasjon. Oppveksten var skandalefri, utdannelsen og karrieren preget av hardt arbeid, høye ambisjoner og et uforstyrrelig plettfritt ytre.

Det var noe av dette som gjorde henne så effektiv som sin fars talsperson under valgkampen: Hvor outrert Trump enn ble, så var det jo alltid datteren hans. Hun var den smilende, vakre karrierekvinnen og trebarnsmoren som forsikret alle som ville høre både om hvor viktig det var for henne selv å jobbe for å bedre kårene for kvinner som strevde med å kombinere jobb og familie — og hvordan faren hennes egentlig var av samme sinnelag. Selv de som var mest forskrekket over faren hennes, syntes å legge til en leddsetning og et «men» når det var snakk om Ivanka — «… men Ivanka er super».

De mørkere sidene av farens valgkamp ville Ivanka aldri kommentere, og det syntes ikke å prege omdømmet hennes. Men etter Trumps mildt sagt stormfulle første uker som president, ser det ut som om selv ikke Ivanka klarer å balansere lenger; det vil si å støtte faren og samtidig unngå å ta ansvar for de rystelsene han setter i sving. Sist uke ble det kjent at Nordstrom, det store varemagasinet og nettbutikken som har vært det viktigste utsalgsstedet for Ivankas eget smykke- og klesmerke, ikke lenger ville selge produktene hennes. Nordstroms konkurrent Neiman Marcus trakk seg også ut, og flere nettbutikker har fulgt etter og sluttet å ha klær og sko fra Ivanka Trump på nettsiden sin. De offisielle forklaringene er vage utsagn om dalende popularitet, men bruddene er trolig en konsekvens av det massive forbrukerpresset som har oppstått mot alle forhandlere som selger produkter som bærer enten presidentens eller Ivankas navn, blant annet organisert av aktivistsiden Grab Your Wallet.

Etter at Nordstrom kunngjorde at de hadde brutt samarbeidet med Ivanka, skjedde to vesentlige ting. Det ene var at president Trump selv gikk hardt ut mot Nordstrom i en tweet, og angrep dem fordi de han syntes de hadde behandlet datteren hans dårlig. Dette angrepet på en amerikansk bedrift kan få ham innrapportert for brudd på politikkens etiske retningslinjer, fordi det blander sammen politiske og forretningsmessige interesser, og kanskje saksøkt.

For det andre viste det seg at Nordstroms aksjer, etter et første, forskrekket lite fall, faktisk steg etter presidentens angrep. Denne stigningen kan det være flere grunner til, men at den i det hele tatt fant sted, etter at andre selskaper opplevde nedgang etter å ha mottatt innkommende Twitter-skyts fra Trump, er et signal til andre. Det kan tyde på at det også vil være mulig for andre merkevarer å distansere seg fra presidentfamilien uten at det trenger å ha livsfarlige kostnader. Boikotter er vanskelige å opprettholde, fordi de krever at forbrukerne opprettholder et intenst engasjement over tid, og som alle intense følelser, har denne det med å være kortlivet. Men de som mener at forbrukermakten er veien for å slåss mot presidenten, har med dette fått en oppmuntring.

For Ivanka selv må det være noe av et sjokk. Dette er kvinnen som fra tenårene av hadde blikket rettet mot ekspansjon og utvidelse. Da hun var 25, sa hun nei til jobber og intervjuer fordi «de gjør ingenting for merkevaren», altså Trump.

Da hun første gang bega seg inn i motebransjen, med en smykkelinje lansert i 2007, var den rettet mot «kvinner som kjøpte smykker til seg selv». Nå opplever hun at det for mange av de kvinnene er langt viktigere at hun har stått smilende ved farens side gjennom hans mange problematiske uttalelser om kvinner, enn at hun hevder å lage smykker for dem; at det er vesentligere at det delvis på grunn av henne nå kommer en utdanningsminister som vil bygge ned det offentlige skolesystemte enn at Ivanka på Twitter-kontoen sin erklærer seg som en «lidenskapelig forkjemper for jenters utdannelse og selvstendiggjøring». I tillegg har Ivanka, sin fars øyensten og kanskje nærmeste fortrolige, måttet se på at ektemannen hennes, Jared Kushner, nå sin svigerfars nære rådgiver, blir skubbet til side i det interne basketaket i det ovale kontor.

Hvor iherdig man enn prøver å heve seg over noe: Iblant tar vannstanden deg igjen. Selv om du ser ut som en svane og svømmer så fort du kan.