Trumps løgn som hisset til trusler om atomkrig

I forrige uke sa USAs president at han hadde dirigert et hangarskip med støttefartøyer til kysten utenfor Nord-Korea. Trumps ordre førte til krigstyper i alle medier, etter at Trump sa han hadde beordret det han kalte en «armada» til området.

- Vi sender en armada. Veldig kraftige. Vi har undervannsbåter. Veldig kraftige, veldig mye kraftigere enn hangarskipet. Så mye kan jeg si dere...

Dette sa den amerikanske presidenten til sin foretrukne TV-kanal, den erkekonservative Fox News.

Nå viser det seg at Trumps trusler om å legge fysisk press på det nord-koreanske regimet ikke var noe annet enn sludder og pølsevev. For det Trump kalte sin armada var aldri på vei til Nord-Korea. Hangarskipet USS Carl Vinson var hele tida på vei i motsatt retning, til India-havet, og en militærøvelse med Australia.

Men i mellomtida hadde Trumps advarsler til Nord-Korea, der han krevde at landet måtte «oppføre seg», ført til at alle varsellamper ble skrudd på i den nord-koreanske hovedstaden Pyongyang. Trump truet med hangarskipet som skulle nå nord-koreanske farvann, rett etter lørdagens feiring av 105-års jubileet for fødselen til statens grunnlegger Kim Il Sung. Dagen ble som ventet feiret med utskytingen av en rakett, selv om det spesielle fyrverkeriet var mislykket. Trumps armada førte imidlertid til at nord-koreanerne snakket som om de forberedte seg til en kjernefysisk krig.

- Vår sterke hær ser med iver på alle fiendens bevegelser, og har vårt kjernefysiske våpensikte rettet mot USAs invasjonsbaser, ikke bare i Sør-Korea og havområdene rundt, men også på det amerikanske fastlandet, skrev avisa Rodong Sinmun, partiorganet til det nord-koreanske kommunistpartiet i forrige uke, ifølge Reuters.

Det var det amerikanske forsvarsdepartementet som til slutt, på tirsdag, bekreftet at Trumps «armada» slett ikke var på vei til Nord-Koreas kyst. Det hvite hus refererer til forsvarsdepartementet, og sier de hadde sine opplysninger fra dem, når de sa at «armadaen» var på vei til Nord-Korea. Det lå hele tida under en trussel om å skyte mot Nord-Korea fra «armadaen» hvis landet skulle skyte ut en rakett, eller sprenge enda en kjernefysisk ladning. Men New York Times kan fortelle at kilder i forsvarsdepartementet sier det var umulig å korrigere Trumps historie da han først hadde sagt at «armadaen» var på vei mot Nord-Korea.

Nå er «atom-krigen» avblåst. For denne gang. Men hva skjedde? Var historien om «armadaen» bare noe som foregikk i Trumps hode? Var det en lek for å skremme nord-koreanerne, for å se om de ville ha baller til å skyte ut sin jubileums-rakett for gamle-Kims fødsel, slik regimet har hatt for vane å gjøre de siste åra? Eller var det en dårlig spøk?

Det ble i hvert fall ikke oppfattet som en spøk. Kinesiske og russiske marinefartøyer fulgte Trumps «armada», kunne landenes myndigheter fortelle i helga. Norske eksperter vurderte muligheten for en krig mellom USA og Nord-Korea til mellom 10 og 20 prosent. Og i Beijing og Moskva kunne man puste lettet ut, fordi de skjønte at Trump enda en gang hadde kommet med «alternative nyheter».

I 1994 vurderte president Bill Clinton et angrep mot Nord-Korea, for å utslette det som dengang var et bare gryende atomvåpenprogram. Men CIAs analyser viste at bare med Nord-Koreas konvensjonelle styrker ville en million mennesker bli drept i en slik krig. Nå er tallene helt annerledes.

Om historien om Trumps «armada» bare har foregått i presidentens hode, eller om den er et resultat av hans kaotiske administrasjon, vet vi ikke. Men det er farlig og selsomt med en president som verbalt hisser til krig, og sier han sender en «armada», når det hele bare viser seg å være sludder og pølsevev.