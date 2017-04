Turistforeningen skeptisk til FM-slukking

Turistforeningen frykter at overgangen fra FM til dab-radio skal gå ut over sikkerheten i fjellet. Manglende dekning kan gjøre at folk går glipp av værvarsler.

I løpet av året slukkes det nasjonale FM-nettet, og mange radiotilbud forsvinner helt for dem som ikke har skaffet seg en dab-radio.



Men selv en flunkende ny radio hjelper ikke der det ikke er dekning, og i fjellet er det store hull i dekningen, ofte i områder som heller ikke har mobildekning, melder NRK.

- Mellom Finse og Haukeli, innerst på Hardangervidda og i Jotunheimen og på Dovre, er det utfordrende med dab- og mobildekning, sier eiendomssjef Jan Erik Reiten i Den Norske Turistforening Oslo og omegn. Han frykter dette kan gjøre det mer risikabelt å ferdes til fjells, fordi man ikke får hørt værvarslene.

- Hvis du er langt inne i fjellet, spesielt om vinteren, er det viktig å kunne høre værmeldingen på radio. Du kan jo ikke stole på at du har mobildekning, sier Reiten.

Til sommeren skal dab-dekningen ved flere av foreningens hytter sjekkes.