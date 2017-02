TVNorge-topp Harald Strømme går av: - Ulikt syn på suksess

(Dagbladet): Administrerende direktør i Discovery Networks Norge og Sverige, Harald Strømme, slutter, skriver selskapet i en pressemelding torsdag.



- Dette overrasker meg. Discovery har vært i positiv vekst i flere år, og med satsingen på blant annet eliteserien i fotball og OL har de mange nye ting å se fram til, sier medieekspert og sjef i Carat, Morten Wiberg til Dagbladet

- Dette virker drastisk og man kan bare spekulere i hvorfor. For eksempel kan det være uenigheter rundt den digitale satsingen, fortsetter Wiberg som mener at strømmetjenetesten til TVNorge og Discovery, D-play, burde «ha kommet lenger».

- De ligger bak MTG (TV3 red.anm.) og TV 2. Den burde vært mer synlig nå, men det er fortsatt tid igjen, sier eksperten.

Harald Strømme har ikke svart på Dagbladets henvendelser, men skriver i pressemeldingen fra kanalen at han og eierne har ulike syn på videre utvikling.

- Discovery er godt posisjonert for fremtiden, men eierne og jeg har ulikt syn på hvilke skritt som nå er nødvendige for å oppnå suksess. Derfor velger jeg å forlate selskapet. Vi skilles som venner, og jeg har stor respekt for Discovery og menneskene her. Etter åtte år ved roret, kan det uansett være forfriskende å skifte fokus, sier Harald Strømme.

Direktør for digitale tjenester og utvikling i Norden, Sindre Østgård, slutter også. Han begrunner valget på følgende måte:

- Discovery har musklene som skal til for å lykkes med transformasjonen denne bransjen står overfor, men eierne og jeg har ulike syn på hva de nødvendige stegene bør være. Derfor velger jeg å forlate selskapet.

