Ventetida er snart over. Alt du må vite om nye «Sherlock»

(Dagbladet): Helt siden tredje sesong av BBC-serien «Sherlock» gikk på lufta i 2014, har fansen ventet på fortsettelsen. I fjor kom julespesialen «Sherlock Holmes & The Abominable Bride», som kortet ventetida noe, men 1. januar kan de igjen benke seg til en ny sesong.

Foreløpig er det kun på BBC og PBS at serien sendes 1. januar, men det trenger likevel ikke ta så lang tid før den blir tilgjengelig for norske seere. Ifølge NRK har strømmegiganten Netflix sikret seg rettighetene til å vise serien utenfor Storbritannia, og antagelig vil de legge ut episodene fortløpende dagen etter at de er vist på BBC.

Programskaperne holder kortene tett til brystet, men røper likevel litt av hva vi kan vente oss av den nye sesongen.

Seks ganger Thatcher

Ifølge AP News vil handlingen blant annet kretse rundt barnet til Dr. Watson og kona Mary, mens Sherlock selv er en noe skeptisk gudfar.

Det er derimot ingen grunn til å frykte at den hjemlige hyggen vil ta over programmet. Ifølge nettstedet vil denne bli godt plassert på sidelinjen i første episode, som har fått tittelen «The six Thatchers». Episoden skal være en klassisk Sherlock-krim, som på mystisk vis involverer en rekke byster av Storbritannias tidligere statsminister Margaret Thatcher.

Den nye sesongen tar opp tråden den den forrige sluttet, og besår av tre episoder.

Ifølge hovedrolleinnehaver Benedict Cumberbatch, vil seerne denne sesongen få se mer av detektivens sårbare sider, når han møte kriser både profesjonelt og privat.

- Det ville vært veldig kjedelig om han alltid var et slags ugjennomtrengelig fort av en helt, som alltid hadde rett. Det er noen spektakulære selvmål og feil i denne sesongen, sier Cumberbatch til AP News.

Ny karakter

Ifølge RadioTimes vil vi også stifte bekjentskap med en helt ny karakter: DI Hopkins, som spilles av Eleanor Matsuura.

DI Hopkins er også kjent fra bøkene til Arthur Conan Doyle, men i originalhistorien er karakteren en mann med fornavnet Stanley. I bøkene er Hopkins en detektiv fra Scotland Yard, som vil være Sherlocks student.

Serien ble døråpner

«Sherlock» er basert på bøkene til forfatter Arthur Conan Doyle. Men i motsetning til bøkene, hvor handlingen er satt til 1800- og 1900-tallet, lever BBCs «Sherlock» i nåtid.

For Benedict Cumberbatch kan ikke serien kalles annet enn en yrkesmessig suksess. Den ble døråpneren for diverse store filmroller.

Han har spilt i Oscarvinneren «12 years a slave». Han lånte bort stemmen sin i «Hobbiten: En uventet reise», og han hadde hovedollen i Morten Tyldums «The Imitation Game» i 2014. Her fikk han sin første Oscar-nominasjon i kategorien beste skuespiller i en hovedrolle.