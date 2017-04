Vil kaste ut bøkene til Cosby på grunn av overgrepsanklager

(Dagbladet): TV-stjernen Bill Cosby (79) har mistet mye av sin status på det amerikanske markedet, etter at det ble kjent at over 50 kvinner har anklaget ham for overgrep. Nå ønsker mange amerikanere å kaste barnebøkene han skrev ut av bibliotekene.

Cosbys barnebokserie «Little Bill» ligger nå på topplisten over boktitler, som brukere av amerikanske biblioteker ber de ansatte fjerne fra hyllene.

- Barnebokserien er provoserende på grunn av anklager om kriminelle, seksuelle handlinger som skal være begått av forfatteren, skriver American Library Association på sine nettsider.

Fratatt æresutmerkelser

Etter at anklagene ble kjent, har også flere organisasjoner og selskap tatt avstand fra Cosby, skriver New York Daily News.

Cosby har blitt fratatt flere æresutmerkelser som han tidligere har mottatt fra universiteter og høyskoler i USA.

I juni starter rettssaken hvor Cosby er tiltalt for å ha begått seksuelle overgrep mot en kvinne i 2004. Overgrepet skal ha skjedd i komikerens hjem, og han anklages for å ha dopet kvinnen med vin og piller, før han misbrukte henne seksuelt.

Partene inngikk forlik i 2006, men saken ble gjenopptatt for to år siden da det kom frem nye bevis i saken. Cosby innrømmet i 2006 å ha gitt kvinnen noe han beskrev som allergimedisin før de hadde samleie.

Dersom han blir dømt risikerer han ti års fengsel.

- Får ikke rettferdig rettergang

Overgrepene som han er anklaget for av over 50 kvinner går tilbake til 1960-tallet, og de fleste er foreldet.

Tidligere i år krevde Cosbys forsvarer, Brian McMonagle, om at rettssaken ble flyttet fra Montgomery County i Pennsylvania til Philadelphia eller Pittsburgh.

McMonagle argumenterte for at man ved å flytte rettssaken lettere kunne finne objektive jurymedlemmer.

Men heller ikke det vil garantere en rettferdig rettssak, ifølge McMonagle.

- Om du ikke har bodd under en stein, så er budskapet som har blitt lagt fram at Bill Cosby er skyldig og at Bills Cosby er en serievoldtektsmann. Jeg tror ikke det finnes et sted i landet der han kan få en rettferdig rettergang. Ikke her, ikke noe sted. Jeg håper jeg tar feil, sa McMonagle.

Dommeren avviste McMonagles krav om å få rettssaken flyttet, men gikk med på å hente inn en jury fra et annet fylke Pennsylvania.