Vilde (14) rørte «hele» Norge med sin tolkning av Gabrielle på tegnspråk: - Blir stoppet på gata

(Dagbladet.no): Fra fartsfylt dans til politisk slampoesi og spenstige korttriks. Det var bare noe av det deltakerne i «Norske Talenter» prøvde å imponere dommerne med under lørdagens episode.

Men det var Vilde Winge (14) fra Sandefjord som stjal alles oppmerksomhet, da hun tolket Gabrielles «Ring Meg» på tegnspråk.

- Oppmerksomheten har vært overveldende, sier hun til Dagbladet.

- Folk stopper meg på gata og sier at jeg er flink. Det er veldig hyggelig, sier Winge, som har en pappa som er hørselshemmet.

- Jeg lærte meg tegnspråk før jeg kunne snakke, til og med. Under hver sommeravslutning på skolen har jeg alltid tolket sanger på tegnspråk, forteller Winge, som vant «Andebu Talenter» i 2014 da hun tolket Ylvis-låta «The Fox».

Drømmer om å tolke Marcus og Martinus

Lørdag kveld var det låta «Ring Meg» som sendte Winge rett til seminifinalen i «Norske Talenter.» Og låtvalget var ikke tilfeldig, kan hun fortelle.

- Det er en veldig fengende låt, og jeg tror at folk som så på skjønte litt mer av hva jeg faktisk driver med. Den er lett for å forstå selv om man ikke kan tegnspråk, sier Winge som foreløpig kun tolker norske låter.

- Det engelske tegnspråket er helt annerledes, så jeg har valgt å kun fokusere på norske låter i starten, sier 14-åringen som trodde hun skulle få en «x» i konkurransen.

- Jeg ble så overrasket da jeg ble sendt rett til semifinalen! Det var en veldig spesiell og kul følelse, sier Vilde om lørdagens hendelse da dommerne gråt av glede da de så hennes tolkning av poplåta.

Og hva er den store drømmen?

- Det kuleste hadde vært å stå på scenen med Marcus og Martinus på VG-lista og tolket en av låtene deres!

Imponert over Vilde

Gabrielle har nylig sett klippet av 14-åringen som tolker pophiten hennes, og har følgende kommentar til Dagbladet:

- Det er utrolig fint å se noen gjøre noe ekstra for dem de er glad i- og hva det betydde for hennes far. Ikke minst er jeg også imponert over Vilde, som klarte å putte den låta inn i en rørende kontekst. Ønsker henne masse lykke til videre!