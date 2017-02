Ville beskytte datteren fra kritikk etter hete «Fifty Shades»-scener

(Dagbladet): I et intervju med det australske nettstedet News.com forteller hovedrolleinnehaveren i «Fifty Shades of Grey»- filmene, Dakota Johnson (27), at moren Melanie Griffith alltid har oppmuntret datteren til å ha et godt forhold til kroppen sin, men at hun har vært imot at Dakota tok rollen som Anastasia i «Fifty Shades of Grey»-filmene.

Også hennes vel så kjente skuespillerfar Don Johnson rådet henne i forkant fra å ta rollen.

«Fifty Shades»-trilogien, skrevet av E.L James, beskriver studenten Anastasia Steeles sadomasochistiske forhold til forretningsmannen Christian Grey. Før den første filmen basert på bøkene hadde premiere i 2015, hadde bøkene solgt opptil 100 millioner bøker over hele verden.

Ifølge The Guardian besto en femtedel av den første filmen i trilogien av sexscener. Med dette slo «Fifty Shades of Grey» berømte og beryktede klassikere som «Siste tango i Paris» (1972) og «Eyes Wide Shut» (1999) ned i støvlene. Disse inneholdt totalt henholdsvis ni og to minutter med sexscener.

Da «Fifty Shades of Grey» kom på kino i Norge i fjor, valgte 40 mennesker å demonstrere utenfor kinolokalet i Oslo.

Lærte at kvinner var vakre

- Da jeg vokste opp, lærte jeg av min mor at kvinner er vakre og at vi skal være komfortable med kroppene våre, sier Dakota Johnson til nettstedet.

Jamie Dornan og Dakota Johnson er nå tilbake i rollene som Christian Grey og Anastasia Steele i film nummer to i serien, «Fifty Shades Darker», som har Norges-premiere 10. februar.

I 2015 spilte den første filmen inn nesten fem milliarder kroner på verdensbasis, men til tross for stor suksess med filmene har ikke Dakotas berømte skuespillerforeldre ønsket å se filmen.

De to skuespillerveteranene har ifølge News.com vært bekymret for eventuell kritikk mot datteren i forbindelse med den kontroversielle rollen da hun, ifølge foreldrene, er et følsomt menneske.

Ifølge Dakota selv er hun en sensitiv person som føler mye, men:

- De hadde ikke noe de skulle ha sagt da jeg valgte å ta rollen. Jeg er ganske sta. Jeg tror de hadde ønsket å se filmene som har ført meg dit jeg er i dag, men fordi det er ganske upassende, har de ikke sett dem, sier hun.

- Dømmer meg ikke

I «Fifty Shades Darker» gir Ana Steele Christian Grey en ny sjanse, og i bytte mot en helt ny ordning mellom dem, tar hun ham tilbake i livet sitt. Idet paret begynner å bygge tillit og finner stabilitet, dukker mørke figurer fra Christians fortid opp. De omringes av skyggefulle faktorer fast bestemt på ødelegge håpet de har om en framtid sammen.

Uavhengig av om foreldrene ikke er glade for datterens rollevalg, forteller Johnson at forholdet til foreldrene er godt.

- De dømmer meg ikke for hvilke jobber jeg velger å gjøre. De dømmer meg for hva slags menneske jeg er mot andre, sier hun.