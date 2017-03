Spenningen er på topp når den tyske forbundskansleren Angela Merkel fredag møter USAs president Donald Trump i Washington. Hun i rollen som den erfarne lederen som skal prøve å temme den ville - av og til revolusjonære - kraften som har inntatt Det hvite hus. Pedagogisk og mild er det Merkels jobb å drive voksenopplæring overfor USAs 45. president. Hun skal forklare ham hvordan den faktiske verden funker. Intet mindre.

Tidsskriftet Der Spiegel skriver at Merkels plan er å få et nært personlig forhold til Trump. Men stilt overfor enhver trussel om amerikansk handelskrig - slik Trump-administrasjonen har varslet - har Merkel planer om å gjøre det klart at Tyskland og EU også har sine våpen i en handelskrig.

Mye tyder på at fredagens møte blir det mest utfordrende Angela Merkel har hatt som politisk leder. Hun må være både mild og klar overfor en mann som har utmerket seg med sine fantasifulle løgner, som er utålmodig og sårbar, og kjent for sin vilje til å improvisere.

Utgangspunktet er ikke det beste. Lenge slet den tyske regjeringen med i det hele tatt å få kontakt med Trumps organisasjon. I Berlin hadde man det klare inntrykk at Trumps folk ikke ville snakke med dem. Det kan selvsagt skyldes Merkels tvetydige gratulasjon etter Trumps valgseier i november i fjor.

- Tyskland og Amerika er forent av demokratiske verdier, av frihet og respekt for loven, menneskets verdighet uavhengig av opprinnelse, farge, religion, kjønn, seksuell orientering, eller politisk syn. Jeg tilbyr USAs neste president et nært samarbeid basert på disse verdiene, sa Merkel. Merkel var altså ganske tydelig på at hun slett ikke var sikker på om Trump delte disse verdiene.

Hun har ennå grunn til å tvile på om Trump deler slike verdier. Men hun har blitt i hvert fall en erfaring rikere. Merkel har erfart at det går an å snakke med president Trump, det kan se ut til at han kan lytte. 28. januar, ei uke etter president-innsettelsen, snakket Merkel og Trump på telefon.

Det var samme dagen Trump også hadde sin første telefon-samtale med den russiske presidenten Vladimir Putin. Men Trump ringte Merkel før han ringte Putin, og i Berlin tror man at dette ble arrangert av noen av Trumps rådgivere som ville at presidenten skulle snakke med Merkel først, slik at han - Trump - skulle være briefet om Merkels oppfatninger av Putins Russland, før han snakket med Putin selv. Merkel og Trump snakket blant annet om situasjonen i Ukraina, ifølge Der Spiegel. Der er det Merkel som er den europeiske arkitekten bak sanksjonspolitikken mot Russland på grunn av situasjonen i Ukraina.

I Berlin tror man at det kan være telefonsamtalen med Merkel som kan ha kjølnet Trumps entusiasme for Putin. Utenriksminister Rex Tillerson har signalisert en mer tradisjonell amerikansk tilnærming til Russland, enn det Trump gjorde under valgkampen. Entusiasmen for Putin er dempet, også fra Trumps side, og i Moskva har euforien i forhold til president Trump forsvunnet.

Men selv om tåka etter Trumps valgseier ser ut til å ha letnet litt når det gjelder forholdet til Tyskland, må Merkel i fredagens møte med Trump markere at hun representerer EUs verdier. Og ikke opptre som en puddel, slik den britiske statsministeren Theresa May gjorde da hun som det første utenlandske statsoverhodet møtte Trump etter presidentinnsettelsen i januar. I Tyskland er terskelen for å krype for Trump enda lavere enn i Storbritannia, og der ble det masse bråk.