Watson: - Jeg var redd ingen hadde mot til å fortelle meg at jeg var en skikkelig dårlig sanger

(Dagbladet): Det er bare åtte dager igjen før Bill Condons versjon av «Beauty and the Beast» har premiere på kino i Norge.

I et ferskt intervju avslører filmens hovedrolleinnehaver, 26 år gamle Emma Watson, at hun ble utfordret av kravet om at hun skylle synge i rollen som skjønnheten «Belle».

Se intervjuet der Watson åpner seg øverst i saken.

- Måtte bare gå for det

I intervjuet sammenligner den tidligere «Harry Potter»-stjernen sin egen situasjon med Florence Foster Jenkins, en rikmannsdatter i New York, som drømte om å bli operasanger, på tross av at hun hadde en utrolig dårlig sangstemme.

- Kanskje var jeg skikkelig dårlig, men så turte ingen å fortelle meg at jeg var en veldig dårlig sanger, sier Watson under intervjuet.

Dramakomedien «Florence Foster Jenkins» skildrer hvordan den eldre Florence Foster Jenkins (Meryl Streep) ønsker å ta opp igjen sangkarrieren, og hvordan ektemannen St. Clair Bayfield (Hugh Grant) jobber for at hun selv ikke skal skjønne at hun egentlig ikke kan synge.

- Etterhvert så tenkte jeg at jeg bare måtte legge fra meg den innstillingen og prøve å nyte situasjonen. Hvis ikke ville jeg bare bli gal, forteller Watson.

Får homokritikk

Det ble tidlig klart at fansen har store forventninger til Disneys kommende storfilm. Ett døgn etter at traileren ble lagt ut i januar var den sett hele 127,6 millioner ganger.

Filmen har likevel møtt motstand etter at regissør Bill Condon avslørte at Disney, for første gang i selskapets historie, vil vise et eksklusivt homofilt øyeblikk.

I intervjuet fra aprilutgaven av magasinet Attitude, forteller Condon at det er «LeFou» (Josh Gad) som blir stjernen i parallell-historien hvor han finner ut av sin egen seksualitet.

Avsløringen har skapt store protester i blant annet Russland, hvor aldersgrensen på filmen har blitt hever til 16 år. I Norge har filmen niårsgrense.

I tillegg har flere politikere i Russland etterlyst et forbud mot Disney-filmen, som nå har samme aldersgrense som filmer beregnet på voksne.

Motstanderne mener innholdet i filmen strider mot russisk lov om «homofil propaganda», skriver den britiske avisen The Guardian.

Puppebilde skapte reaksjoner

Den unge skuespilleren fikk flere feminister på nakken med beskyldninger om dobbeltmoral, etter å ha stilt opp toppløs på et bilde i marsutgaven til Vanity Fair.

Flere av kritikerne hevdet at bildet strider mot alt det feministiske arbeidet Watson har lagt til grunn i jobben som FN-ambassadør, hvor hun jobber for å fremme kvinners rettigheter.

Stjerna slo derimot hardt ned på kritikken i et intervju med BBC i forrige uke.

- Feminisme handler om å gi kvinner muligheter. Det er ikke en pinne man skal bruke til å slå ned på andre med. Det handler om muligheter og frigjørelse. Det handler om likestilling, fortalte hun og fortsatte:

- Jeg vet ikke hva puppene mine har med det å gjøre. Det er veldig forvirrende. De fleste der ute er forvirra. Jeg er ærlig talt ganske lamslått. De sier at jeg ikke kan være feminist og ha pupper, sa Watson med en liten latter.