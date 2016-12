Her er de beste tipsene for god traktekaffe.

Juleselskapene står for døren, men har du kontroll på kaffen? Mange nordmenn kunne laget mye bedre kaffe, mener Bjørn Grydeland i Norsk Kaffeinformasjon. Det er mange ting som kan gå galt. Her er hans liste over tabber vi ofte gjør.

1. Du bruker kaffekannen til å fylle vann på trakteren. Bruk heller en egen, ren mugge eller et litermål til dette.

Kaffekannen er ofte full av avleiringer og fettstoffer, som kan sette smak på vannet.

Rent utstyr gir god kaffe. Bruk spesialrensemiddel jevnlig.

2. Du bruker vann som ikke er friskt og kaldt. La vannet renne en god stund før du fyller det på trakteren.

3. Du lar kaffen stå for lenge på trakteren. Hell kaffen over i forvarmet termokanne med en gang den er ferdig traktet.

Drikk kaffen i løpet av ½ time – 45 minutter, før den utvikler bitterstoffer og usmak. Kaffe er ferskvare!

4. Du bruker brunt filter, som kan sette en usmak på kaffen. Bruk hvitt filter. Det er ikke lenger klorbleket.

Husk å skylle filteret under springen før du setter det i trakteren.

Da fjerner du løse fibre og filteret sitter godt i holderen.

5. Du bruker for gammel kaffe. Kaffe er ferskvare.



Sjekk alltid holdbarhetsdatoen, men husk at når posen er åpnet gjelder ikke datoen lenger.

Da må kaffen brukes opp så fort som mulig.

OLA OG KARI ELSKER KAFFE Gjennomsnittsnordmannen drikker 3,7 kopper kaffe hver dag.

7 av 10 nordmenn drikker kaffe hver dag.

3 av 4 drikker kaffen svart. Aller fleste drikker kaffen svart nordpå. (91 %). Jo lenger sør, jo mer melk i kaffen.)

46 % av kaffedrikkingen foregår på jobb. 31 % hjemme.

Ca. 50 % bruker kaffetrakter når de brygger kaffe hjemme.

Det finnes rundt 40 store og små kaffebrennerier i Norge? De fire store heter Joh. Johannson, JDE (tidligere Friele), Coop og Kjeldsberg.

Kilde: NKIs kaffeundersøkelse 2016, ipsos MMI

6. Du bruker feil type kaffe. Kaffe med ulik malingsgrad passer til ulikt bryggeutstyr. Espressokaffe egner seg f.eks. ikke i vanlig kaffetrakter.

7. Du bruker for mye/for lite kaffe. Det skal ikke være tilfeldig om kaffen blir god. Tommelfingerregelen sier minst 60 g kaffe per liter vann. Skaff deg en måleskje for kaffe. En måleskje = 10 g.

8. Du kverner dine egne bønner, men kverner for mye av gangen. Ikke kvern mer enn du trenger til neste kopp, og gjør det rett før du skal trakte kaffen. Nykvernet kaffe mister lukt og smak når den blir stående.

9. Du oppbevarer kaffen feil. La kaffen bli i posen, men legg posen i en tett, mørk boks med lokk.

10. Bruk en god kaffetrakter. Du får det du betaler for.

