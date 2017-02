Det er lenge siden Norge var lillebror i ostesammenheng - verdens beste ost - Kraftkar - er jo norsk!

En av de nyere norske osteeksportene, Snøfrisk (du får den blant annet i store delikatessebutikker og i Whole Foods-kjeden), lanserer en lettvariant med gressløksmak.

Blue Castello kommer i en liten partypakke, med fem små oster rullet i ulike smaker.

Kavli har et helt arsenal av nye oster på vei, under to nye merkenavn: Herlig! smøreost kommer i tre versjoner, med skinke, bacon eller paprika og Smaksrik tubeost kommer med smak av jalapeño, pepper eller chili paprika.

Fra NorgesGruppens egne merkevare Eldorado kommer det nå både camembert og mascarponeost.

Synnøve kommer med hele fire typer revet ost, beregnet for ulike matretter, blant annet en med tex-mex-smak, myntet på fredagstacomarkedet - og Apetina lanserer en lettversjon av sin revet mozarella.

I tillegg lanserer Synnøve en mild hvit ost med små hull, av typen som er vanlig å finne i svenske og danske dagligvarebutikker, med det treffende navnet Perleost.

Og alle sjokoladeelskere kan glede seg til Synnøves nye brunost - Sjokobrun - med sjokoladesmak. Riktignok kun i begrenset opplag.

Sesongvarer

Kall det sesongvarer, kall det begrenset opplag - eller limited edition. En rekke produkter vil kun være til salgs i en begrenset periode - eller så langt lageret rekker.

I tillegg til den ovennevnte brunosten, får Biola drikkeyoghurt smak av rips og vanilje i vår, og Tines sesongpakker med porsjonsyoghurt kommer med mango, sitron, fersken og kiwismak de neste månedene.

Nye drikker

Synnøve lanserer en mild kefirdrikk med smak i to varianter, mango og blåbær, under navnet Kéfi.

Fra Rørosmeieriet kommer Gårdsmjølk, som kan være verdt å prøve om man er en av dem som tenker at «melk er melk».

Dette blir den eneste ikke-homogeniserte melken i norske dagligvarebutikker. Det vil si at den vil skille seg, slik at fløten legger seg på toppen.

Gårdsmelk er ikke et nytt produkt - snarere et utgått produkt som er trukket frem igjen.

Uten sukker

De siste årene har dagligvareprodusenter kuttet sukkerinnholdet i maten vår. Ikke drastisk, men trinnvis, så vi skal venne oss til hvor søtt som er «søtt nok». Dette er langt fra over.

Yoplait har kuttet sukkeret i sine greske yoghurter, og kommer med fire sukkerfrie tilskudd til sin Double 0%-serie. Firepakninger med sitron eller skogsbærsmak, og store beger med kokos og vanilje.

Synnøve kutter ikke helt, men reduserer sukkerinnholdet i sine greske yoghurter med 30 prosent. De kommer også med to nye smaker i sin greske yoghurt: Aloe vera - og pære med granola.

I tillegg til sukkerkutt, introduserer Tine nok en yoghurt i Sprett-serien for barn med både frukt og grønnsaker, denne gangen i porsjonsbeger.

Her kan du se hva vi synes om den forrige versjonen av Sprett, da Dagbladet smakte på alle de nye yoghurtene i fjor.

Sukkerfri-trenden har spredt seg videre til desserthylla, og du får nå Piano vaniljesaus Zero - uten sukker.

Søtt og syndig

Det er imidlertid ikke slutt på all kos: Flow, serien med syndig deilige yoghurter med sjokoladedryss utvides med en ny smak: appelsinstorm.

Proteinrikt

Det svenske merket ProPud ble sluppet i Deli de Luca på nyåret og kommer til dagligvarebutikker i februar.

Skaper Assan Njie fikk ideen til serien en dag han sto på kjøkkenet og blandet proteinpulver og melk og tenkte; «det må kunne gjøres enklere».

Tilsvarende produkter har tidligere vært å få kjøpt i spesialbutikker, men det gjøres nå bredere tilgjengelig i dagligvarebutikker.

Serien er laktosefri, men inneholder både melk og melkeproteiner.

I maten

Q-meieriene utfordrer markedsleder Tine på flere fronter, og utvider matlagingssortimentet.

- Vi ønsker å ta opp kampen med Tines monopol innen matlagingsprodukter. Mange lojale Q-forbrukere har via nettmøte og sosiale medier fortalt oss at de helst vil dekke sitt behov for meieriprodukter ved å kjøpe alt fra Q, sier Mads Liabø, leder for forbrukerdrevet innovasjon i Q-meieriene.

Tidligere har Q lansert flere rømmevarianter, nå kommer crème fraîche.

Pakkeinnovasjon

Den store innovatøren i meierihyllene må sies å være utfordrer Q-meieriene. For hvem har bestemt at yoghurt må komme i beger?

Q-meieriene har latt kundene komme med forslag til nye produkter og formater, og var først ute med yoghurt i klemmepose - og skrulokk til rømme.

Nå følger Tine etter med skrulokk på de store Fyldig-yoghurtene sine; mens 14-serien mellommåltider får, om ikke revolusjonerende pakningsdesign, ny drakt av den unge designeren Kaia Ødegaard.

På farten:

Mellommåltider og yoghurt som kan spises på farten er en kategori i vekst. Mellomstore beger med skje - og gjerne granola, frø eller annen topping.

Fra Synnøve Finden kommer en gresk yoghurt med pære og granola, og en med Aloe Vera.

Tine 14-serien utvides med kesam kvarg med tre smaker; sitron; blåbær og pasjonsfrukt med frøtopping.

Tine lanserer også fyldig yoghurt i porsjonsbeger med skje, med jordbær, pasjonsfrukt og eple & guava.

Melkefritt

Alpro, som produserer plantebaserte alternativer til meierivarer, lanserer to nye «yoghurter» som kan minne litt om Skyr i konsistensen, GoOn - én med solbærsmak og én med smak av pasjonsfrukt.

Det er ikke ferdig utblandet - i stedet ligger frukt- og bærpuréen i bunn av begeret, og du kan blande inn etter behov.

