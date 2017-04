Derfor må du koke eggene annerledes på fjellet

(Dagbladet): Ola og Kari Nordmann spiser gjennomsnittlig et halvt egg om dagen gjennom året. I påsken dobler vi inntaket, og for mange er bløtkokte egg og godt krydrede speilegg obligatoriske på frokostbordet i den stille uken.

I påskehøytiden dobles forbruket av egg i Norge. Da spiser vi ca. 23 millioner egg i løpet av de 5 påskedagene fra skjærtorsdag til 2. påskedag. Det vil si at hver nordmann spiser 1 egg hver påskedag, i følge tall fra Matprat.

I høyden

Synes du det er vanskelig å få de bløt- eller hardkokte hytteeggene like perfekte som de du koker hjemme? Det kan være fordi du befinner deg høyt til fjells. Mens vann koker ved 100 grader Celsius i lavlandet, koker det ved bare 96,8 grader ved 1000 meters høyde. På Galdhøpiggen koker vannet til sammenligning ved ca. 92 grader, og på Mount Everest (8848 m.o.h.) ved 73 grader.

– Derfor tar det lenger tid å koke egg på fjellet, sier ernæringsfysiolog og kommunikasjonssjef i Nortura, Åse Kringlebotn.

Hun har jobbet med egg i mer enn 20 år, og anbefaler å legge til minst ett minutt når du skal koke eggene til påskefrokosten og du befinner deg høyt over havet.

Andre faktorer som påvirker hvor langt tid egget ditt tar på å koke, er størrelsen på egget, hvor ferskt det er og eggets temperatur ved kokestart.

Forskere ved kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo har gått grundig til verks, og utviklet en avansert formel for eggekoking.

Stikk hull i egget

Vil du unngå at egget sprekker når du legger det i gryta, kan det være lurt å stikke et lite hull med en knappenål først, anbefaler egge-kjemikerne, som lister opp følgende råd på instituttets nettside:

- Slipper du egget i kokende vann, utvider hviten og plommen seg fortere enn luften kan flykte, og dermed bør du lage et lite hull i den butte enden før du koker egget.

- Det er også fornuftig å tilsette salt eller eddik i vannet. Dette gjør at hviten koagulerer fortere dersom det dannes en sprekk i skallet med tilhørende lekkasje.

- Men selv når du lager et hull, får du ofte problemer. Poenget her er jo at du svekker skallet når du lager hullet. En bedre løsning er å først dyppe eggets butte ende i lunka/varmt vann og så legge det direkte i kokende vann. Da presses lufta ut i to omganger og det reduserer sannsynligheten for sprekker betydelig.

- Legg det ferdig kokte egget over i kaldt vann med en gang, for å stoppe videre koagulering av egget.

Matredaktør i Aller Media og Dagbladet Mat, Christopher Sjuve, har nettopp gitt ut boka «Egg - alt du trenger å vite», på Spetakkel Forlag. Han har følgende tips til eggkoking:

- Jeg legger alltid eggene i kaldt vann. Da varmes de sakte opp, og da sprekker de sjelden. På min induksjonsovn tar det nøyaktig fem minutter til eggene er akkurat slik jeg vil ha dem. Og det er vel trikset: Finn ut hvor lang tid dette tar hjemme hos deg, så slipper du å bekymre deg for at de sprekker.

Stappfulle av næring

Åse Kringlebotn i Nortura har også gode tips for koking av egg til påskefrokosten.

- Egg skal bo i kjøleskap, men kan med fordel overnatte på kjøkkenbenken. Sørg for at eggene har romtemperatur før du lager mat med dem. Da sprekker de ikke så lett i kokende vann, og det blir lettere å skrelle hardkokte egg. Du får også luftigere og mer vellykket bakverk, som når du lager sukkerbrød til bløtkake, sier hun.

« - Jeg pleier ikke å stikke hull i eggene, for om de er tempererte, pleier de ikke å sprekke. » Åse Kringlebotn, Nortura

Ingen andre matvarer er så stappfulle av næring som egg, mener Kringlebotn, og ramser opp protein, sunt fett, vitaminer, jern og en rekke andre mineraler og sportstoffer.

Hvordan koker en erfaren eggeviter som Kringlebotn sine egne frokostegg?

- Temperér eggene over natta. Det vil si, la dem stå på kjøkkenbenken istedenfor i kjøleskapet. Kok opp vann. Jeg pleier ikke å stikke hull i eggene, for om de er tempererte, pleier de ikke å sprekke. Men jeg bruker ikke de aller største eggene, for de har tynnere skall.

- Bruk en skje og senk ett og ett egg forsiktig ned i det kokende vannet. Dette er øyeblikket da du skal begynne å ta tiden. Skru ned varmen, så vannet ikke boblekoker lenger. Det skal bare syde, altså ha litt bevegelse i vannet, forklarer Kringlebotn, og deler sin huskeliste for hvor lenge du skal koke ulike typer egg:

# Bløtkokte egg. Stopp etter 4 -5 minutter, hell av vannet og avkjøl eggene under rennende kaldt vann like lenge.

# For bløt plomme, men fast hvite. Stopp etter 6-7 minutter, og avkjøl på samme måte.

# For hardkokte egg. Stopp etter 9-10 minutter, og avkjøl på samme måte.

