-Jeg har vært veganer i sju år, men aldri opplevd en interesse som dette. Akkurat nå virker det som om alle vil lære å lage vegansk julemat.

VEGANER VS VEGETARIANER Veganere spiser: Ingenting som har levd eller som kommer fra dyr. Ingen typer kjøtt, meieriprodukter, egg eller honning. Veganere er strengere på ting som ikke er mat: dyretesting, ikke bruke ull, silke eller lær og ikke dyreprodukter i for eksempel sminke, sko og vesker.

Vegetarianere spiser: Ingenting som har levd. Altså verken rødt kjøtt, hvitt kjøtt, fisk eller insekter etc. Noen vegetarianere spiser ikke egg, andre spiser meieriprodukter.

Jane Johansen står bak matbloggen Veganmisjonen. Sammen med «Veganmannen» Thomas Olsen har hun siste måneden holdt julematkurs en rekke steder. De kunne fylt langt flere kurs, men kapasiteten er sprengt.

- De ringer fra hele landet, også folk som spiser kjøtt. Mange er nysgjerrige. De vil spise plantebasert oftere, forteller Thomas Olsen.

Hans første råd til nysgjerrige er å la være å se for seg en tradisjonell tallerken med mat - og ta vekk kjøttet.

- Det vi lærer bort er å gjøre grønnsakene til stjerna i forestillingen, sier han.

Mer vanlig

Begge tror veganoppsvinget henger sammen med større miljøbevissthet og interesse for å spise mindre kjøtt for helsas skyld.

- Jeg merker stor forskjell i folks holdninger. Veganere blir ikke lenger sett på som rare og sære, sier Olsen.

Hvor mange som legger om til vegankosthold, finnes ingen eksakte tall på. Dersom trafikken på matblogger og antall kokebøker er barometer, er det mange, mener Jane Johansen som snart utgir sin tredje vegankokebok på et av de store forlagene.

- Bare dét viser at interessen er stor. Ellers ville ikke forlagene satset, sier hun.

Sterk trend i Sverige

Lena Ilkjaer, redaktør i den nordiske restaurantguiden The White Guide bekrefter at vegantrenden er sterk i våre naboland, ikke minst i Sverige, der landets første veganrestaurantkjede The Plant blant annet har fått stor oppmerksomhet.

Annechen Bugge, forsker på mat- og spisevaner i SIFO (Statens institutt for forbruksforskning), mener det er lett å tro at omfanget er større enn det er. Hun oppgir antall vegetarianere til tre prosent og veganere til færre.

- Vi har faktisk aldri spist mer kjøtt enn nå, sier hun.

Samtidig viser undersøkelser at folk ønsker mer frukt og grønnsaker, rene produkter, grove brød og kornprodukter.

- Det er særlig innen frukt og grønt at folk ønsker å øke inntaket, sier hun.

- Fleksitarianerbølgen blir nok sterk fremover.

Veganribbe og vegisterkaker

Thomas Olsen spiser soyabasert «veganribbe» julaften. Soyaribben består at 60-70 prosent protein og har nesten ikke fett. Den gode smaken kommer av en egen marinade med blant annet soyasaus og røykaroma.

- Veganribben er crispy utenpå og myk inni. Folk blir overrasket over hvor mye godt man kan lage av bare krydder og grønnsaker, sier han.

Jane Johansen lager gjerne nøttestek, linsestek eller «vegisterkaker» i jula, og retter som moussaka og rødbetburgere ellers.

Det var hun som lanserte begrepet vegisterkaker i 2011. Siden er kakene hennes blitt et fast innslag på bordet hos mange norske familier.

- Det beste med vegansk julemat er at den kan serveres med vanlig norsk tilbehør som rødkål, tyttebær, brun saus og poteter. Det åpner for at familien kan spise både likt og ulikt, sier Thomas Olsen.

Desserten han selv vil spise julaften, er en pepperkakeiskrem laget av banan og julekrydder, komponert av ham selv. Alle oppskriftene finner du i artikkelen.

Mer vegan i butikk og kiosk

Supermarkedene og kioskmarkedet følger etter.

- Det kommer mye nytt, for eksempel grønnsakpasta, sier Olsen, som også handler en del veganmat på nettet.

Tidligere i høst var de to bloggerne konsulenter da pølseprodusenten Leiv 'Vidar skulle velge veganpølser til Narvesens nye satsing. Her deltok også Hilde Valbjørn Hagelin, som driver bloggen Vegetarløperen og satsingen Grønn og Gira. Hennes innfallsvinkel er kosthold og trening.

- Interessen for grønn mat øker helt klart. Mange søker på trening og vegetar, sier hun.

Selv ble hun vegetarianer i 2008 og veganer i 2014. Hun opplever at folk i større grad hopper rett på veganmat nå (se faktaboks).

- De ser at fullkorn og belgvekster gir nok protein. Da kan de spise vegansk og trene hardt, sier hun.

Paleo og shots

Narvesen introduserer nå en rekke produkter rettet mot kunder som ønsker sunnere alternativer.

De siste ukene er det solgt et tusentalls «ingefærshots» og 500 såkalte «flu shots» med ingefær, gurkemeie, appelsin og cayennepepper, ikke drikke man vanligvis forbinder med Narvesen og 7-Eleven.

Chiapudding er også på fremmarsj i kioskene. På nyåret introduseres ytterligere en produktserie kalt Paleo. Produktene som er uten tilsatt sukker, stivelse, gluten, laktose eller konserveringsmiddel, har hatt suksess i Danmark.

- Kundene er åpne for nye produkter og har lyst til å teste ut noe nytt. Mange velger også vegetar eller vegan iblant av hensyn til miljøet, skriver Reitan Convenience, selskapet bak Narvesen og 7-Eleven i et notat til Dagbladet.

Kjøttfrie restauranter

Dagbladet skrev nylig om økningen i kjøttfrie restauranter. Thomas Olsen er blant dem som synes det er blitt lettere å gå ut og spise kjøttfritt.

Han viser til at det på appen Vegan Norway nå er over 500 spisesteder med veganske matalternativer. i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim

