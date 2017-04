(Dagbladet): - Mmm... Lite smaker så godt som en kremet og småvarm eggerøre, sier Ole Martin Alfsen.

Mange vil kjenne ham fra TVNorge-serien Firestjerners middag. Den erfarne og allsidige kokken står også bak en rekke kokebøker.

Alfsen vet det som er verdt å vite om hvordan du får eggerøra silkemyk og kremet. Og vi snakker ikke om eggehviterøra med banan, som stylisten Jan Thomas serverte i Firestjerners middag for noen uker siden.

Selv spiser Alfsen eggerøre aller helst sammen med røkt ål eller røkelaks.

- Eggerøre smaker utmerket til fet fisk, men er også ypperlig toppet med sprøstekt bacon, chorizo, eller litt ristet sopp. En helt annen og veldig god variant, er eggerøre med tynt høvlet fennikel og reddik, anrettet med karse og parmesan.

- Hvor er det lett å trå feil i tilberedningen av eggerøre?

- Bare en tanke for høy varme og bare en anelse for lang tid i panna vil gjøre eggerøra tørr og kjedelig.

Alfsen deler gladelig sine beste tips til den enkle eggeklassikeren. Men det er ikke bare eggerøra som smaker godt i påsken. Her får du tips til enda mer påskegult snadder til den stille uken.

Ole Martin Alfsens eggerøre-ABC

# INGREDIENSER

- Egg, helmelk, salt, smør og pepper.

# EGG

- Bruk alltid ferske egg av god kvalitet. Du får det du betaler for. Selv velger jeg alltid økologiske egg. Eggene skal være romtempererte.

# SMØR

Ta smøret ut av kjøleskapet en halvtime før bruk, så det er kjølig og fast, men ikke hardt. Bruk ca. 1 ss med topp (15 g) per egg, eller litt mer. Ha litt av smøret i panna til steking, og vend inn resten av smøret i røra helt til slutt. Når smøret vendes inn, vil det binde seg til den fremdeles litt løse eggerøra, og gi et kremet og fint resultat.

# UTSTYR

- Bruk en gaffel til å vispe sammen røra, og ikke en ballongvisp. Røra trenger ikke ekstra luft, som en visp kan tilføre. Stekepanna bør ha belegg som ikke er skadet. Bruker du slikkepott til å røre med, må den være av slaget som tåler varme. Du kan også bruke en tresleiv. Eggeentusiaster har en egen panne til eggeretter.

# TEMPERATUR OG TID

- SDe viktigste momentene for å unngå tørr eggerøre er temperatur og tid. Bruk middels varme. Rør med slikkepott eller sleiv, og følg med på det du driver med, for her skjer ting fort. Når røra begynner å sette seg, men ennå har en litt løs konsistens, er det tid for prikken over i'en: det vi kokker kaller montering. Det vil si å vende smøret inn i eggerøra.

#FREMGANGSMÅTE

- Pisk eggene godt sammen med gaffel. Tilsett 1 ss helmelk per egg. Ha en liten klype salt i røra. Du kan heller ettersalte med flaksalt når eggerøra er ferdigstekt.

Pass på varmen. Den skal være ved middels styrke.

Jobb rolig i panna. La røra sette seg i bunnen, og bruk slikkepotten til å skyve den forsiktig fra side til side, inntil den begynner å sette seg. Da skal smøret i. Vend det rolig inn. Legg eggerøra over på et dypt fat med en gang den er ferdig, så den ikke fortsetter å ettersteke i panna. Krydre og server straks.

God eggerøre fortjener nykverna sort pepper, gjerne i sjenerøse mengder. Men pepre alltid til slutt. Hvis pepperen er med fra starten av, blir den lett overdøvende. Den setter også en litt skittengul farge på retten.

Litt gressløk er både dekorativt og velsmakende. Hakk den, og dryss den over ved servering.

