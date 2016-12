(Dagbladet): Romjula er ofte en tid der man sitter og tenker at man savner en kjæreste, dersom man ikke har det fra før.

Kanskje man har vært med venner og familie i jula som har kjæreste eller er gift, og man selv tenker at det hadde vært hyggelig med en å dele små og store gleder med.

I tillegg lurer jo en av handlesstandens favorittdager like om hjørnet: «Valentines Day». En dag mange par går på restaurant, reiser på miniferie eller bare tar seg en alenekveld hjemme - fri for tjas og mas og heller bare masse kos.

Er du en av de som fortsatt ikke har funnet din utkårede, finnes det mange datingsider på nett og mobil man kan teste ut. I romjula kan man bruke tid på disse sidene, og kanskje finne en å gå på date med.

Har laget trikkekart

Finner du en date - for å finne ut om det er kjærestemateriale eller ei - kan man jo for eksempel ta seg en tur til Oslo, og besøke en av de mange restaurantene der.

Noen restauranter passer kanskje bedre enn andre, skal vi tro datingsidene Sukker, Match, EliteSingles og Møteplassen. De forskjellige sidene har noen tips til sine brukere (og andre), om hvor de burde ta med en date eller sin utkårede - og hva som regnes som en romantisk middag.

EliteSingles.no har faktisk laget et kart for å hjelpe. Dette viser de forskjellige trikkelinjene i hovedstaden, likt dagens trikkekart fra Ruter.

Rundt om i byen er det samlet både små og store restauranter og barer, som også er kategorisert i fargekoder: Lilla er fine restauranter, burgunderrød er bar/pub, lyseblå er kafé/bakeri, grønt viser en aktivitet mens rød-oransj er uformelt spisested.

Uformelt er best?

Det er selvsagt ingen fasit, men kanskje passer et uformelt spisested på den aller første daten? For det første blir ikke en av partene sittende med en høy regning man gjerne skulle vært foruten.

For det andre kan man slippe å dra på seg dyreste dressen og den aller fineste kjolen - om man uansett skal kaldsvette seg gjennom den nervøse førstedaten.

Ifølge EliteSingles kan man da for eksempel ta trikk nummer 13. På den strekningen ligger blant annet Aroma Bekkestua, Da Capo og Dr. Kneipps vinbar.

Eller kanskje dere tar en tur innom Den Glade Gris?

Bor du rett ved 19-trikken, sier du? Ikke få panikk! EliteSingles anbefaler da at du tar en tur innom Green Taste, Sushi Huset eller kanskje Kverneriet.

De beste stedene for date i Oslo

Morten Berg i Sukker.no er enig med Dagbladets journalist med tanke på at uformelt er best.

Tips til den første daten: Morten Berg i Sukker.no har noen enkle tips til den aller første daten: Vær mest mulig avslappet.

Skal man møte noen fra nettet, sjekk profilen for felles interesseområder.

Jobb, skole, familie, venner, framtid og ferier man drømmer om er ofte vanlige temaer.

IKKE snakk om ekser og kjipe ting.

Han velger ut Le Benjamin, Munnskjenk og Laundromat som de beste stedene å ta med en date på.

- Felles med disse restaurantene er at de er uformelle, små og koselige. Det er også god stemning blant gjestene, sier Berg til Dagbladet.

Restaurantene er anbefalt av single personer til Sukker.no, som ser at stedene fungerer godt som datingrestauranter.

Både uformelt og fint

Match.com har spurt sine egne brukere hvor de mener det er best å ta med seg en date.

Ikke overraskende er det uformelle Oslo Mekaniske som troner på toppen av lista, etterfulgt av noe finere Delicatessen Grünerløkka og Ekebergrestauranten.

Datingsiden gjennomførte i 2014 en undersøkelse blant 1500 av sine brukere, der de stemte på det som var deres favorittrestauranter å ta med en date på.

I tillegg kom det noen gode førstedate-tips til både ham og henne, se faktaboksene lenger ned.

Hva spiser man på romantisk middag?

Datingsiden Møteplassen har ikke spurt sine medlemmer om hvor de vil dra og spise på en date - men hva som er romantisk å spise på en date.

Hele 3436 single nordmenn besvarte undersøkelsen, og kun to prosent av de spurte sa at de ønsket pulled pork på en romantisk middag. To prosent svarte også at de synes vegetarisk lasagne var romantisk.

Helt på toppen, med 26 prosent av stemmene, kom indrefilet av okse med kantarellsaus, mens tapas kom som en god nummer to med 23 prosent.

På plassene bak fulgte reker med ferskt brød og aïoli (21 prosent), spaghetti med kjøttdeigsaus (ti prosent), sushi (ti prosent) og en krydret, indisk gryte (seks prosent).

Datingtips til henne: Bidra til å gjøre samtalen interessant uten å monopolisere praten Vis interesse i ham uten å smigre for mye

Vær presis! Hvis du skulle bli forsinket, husk å gi beskjed og unnskyld deg

Skru av mobilen slik at du kan gi ham din fulle oppmerksomhet

Legg en naturlig make-up

Til sist: vær avslappet og nyt øyeblikket!

Datingtips til ham: Gylden regel: vær presis!



Vær tålmodig og vis interesse for henne



Hold praten i gang uten å gå inn på temaer som ekser og hvor mange venninner du har



Gi kun noen få ærlige komplimenter



Skru av mobilen slik at du kan gi henne din fulle oppmerksomhet



Til sist: unngå for mye parfyme