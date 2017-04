- Hvorfor gjør ikke alle dette?

(Dagbladet): Stadig flere nordmenn taster inn en kjapp kveldsbestilling på telefonen, og våkner opp til rykende fersk frokost på dørmatta eller i postkassa.

Begge de to store aktørene i det norske markedet opplever en voldsom kundetilstrømning. Og siden Dagbladet testet tjenestene i august har det eksplodert.

- Det går ærlig talt fantastisk. Nå får vi jevnlig 1000 nye kunder i uken. Det renner inn!, forteller en fornøyd Arnulf Refsnes fra Brødboksen.

Også morgenlevering.no melder om stor vekst i kundemassen.

- Vi opplever en formidabel utvikling. Fra 10 000 solgte produkter i hele 2015, gikk vi til en halv million produkter i 2016. I år har vi allerede nå solgt nesten en halv million produkter, og våre fornøyde kunder er også våre beste markedsførere, sier Anette Alnes i Morgenlevering.no.

Hun opplyser at rundt 70 000 mennesker foreløpig har benyttet seg av leveringstjenesten, og at gjennomsnittskunden bestiller 5 ganger i måneden.

Dagbladet har prøvd leveringstjenesten fra både Brødboksen og Morgenlevering.no. Under kan du lese litt mer om tilbudene, og om hvordan vi opplevde dem.

1. Punktlighet

Om Brødboksen:

Varene ble levert akkurat som lovet ved alle tilfeller (se punkt om "brukervennlighet".)

Om Morgenlevering.no:

Bestillingene lå på matta som avtalt, og ble bekreftet med en SMS klokken 06.00.

2. Utvalg

Om Brødboksen:

Har brød og bakervarer fra Åpent Bakeri, Nærbakst, Daglig brød og Matfri.no (glutenfrie bakevarer).

Man kan også bestille melk, smør, egenpresset juice, kjøttpålegg, ost, egg, et lite utvalg frukt og grønt, kaffe, te, noen aviser, samt et knippe utvalg blomster og godbiter om du vil glede noen.

SLIK GJORDE VI TESTEN Vi testet Brødboksen og Morgenlevering.no. Det ble gjort flere bestillinger med forskjellig innhold, levert til ulike adresser i Oslo.

Om Morgenlevering.no:

Bredt varesortiment med over 400 produkter. Leverandørene/produsentene varierer etter hvor i landet du bor. I Oslo-området kommer brødvarene hovedsakelig fra Brødbakerne, Nærbakst og Senza Gluten (glutenfritt).

Utvalget spenner over alt fra syltetøy, ost og kjøttpålegg, til grøt, sjokolade, juicedrikker, kaffe og te, samt en del norske og utenlandske magasiner, aviser og bøker. Og påsketulipaner!

3. Brukervennli ghet

Om Brødboksen:

Når man oppretter en bruker og blir kunde, bes man først om å forklare nøyaktig hvor man vil ha levert varene. For eksempel «utenfor den hvite døra» etc. Dette ble overholdt ved alle leveringstilfellene.

Betalingen blir gjort via kort eller regning som sendes på mail to ganger i måneden.

Appen var til å begynne med litt kronglete. Det var ikke godt å vite om man hadde bestilt eller ikke. Møtt med denne kritikken kommer det kjapt svar:

- Vi har faktisk endret på appen akkurat nå. Målet er at det ikke skal ta mer en syv sekunder fra du åpner appen til du har gjort bestillingen, når du først er kunde, sier Refsnes.

En ny test av appen viser at dette faktisk holder mål.

Du kan bestille helt fram til kl. 24.00 365 dager i året.

Om Morgenlevering.no:

Når man oppretter en bruker, fyller man ut et skjema på nettet (de har ikke egen telefonapp) med detaljer om adresse og type bolig. Varene leveres til postkasse hvis man bor i hus, og på dørmatta hvis man bor i leilighet.

Betalingen skjer via kort ved hver bestilling. Du må bestille før klokken kl. 21.00.

Varene leveres mellom kl. 02:00 og 07:00 på hverdager, før kl. 08.00 på lørdager, og før kl. 09.00 på søndager (i områder med søndagsdistribusjon.)

Du kan bestille opptil ti dager fram i tid, eller velge fast levering til bestemte dager. Endringer i bestillingen kan gjøres frem til kvelden før levering.

4. Kvalitet

Om Brødboksen:

Det viktigste å nevne er at alle varene leveres i termobokser. I termoboksene med brød følger også et varmeelement, slik at brødvarene holdes varme.

- Poenget med boksene er at varene ikke skal fryse om vinteren, forklarer Refsnes, som påpeker at boksene også motvirker kondens:

- Vi henter varene mer eller mindre direkte fra bakerovnene. Varmeelementet er en måte å forhindre kondenseffekten.

Vårt inntrykk var at kvaliteten på brødene var upåklagelig, og som forventet. Brødene fra Åpent Bakeri holder samme standard som vi er vant til fra hovedstadens populære bakeri.

Også de andre brødene var gode.

Juiceproduktene fikk litt blandet mottakelse blant familiemedlemmene rundt frokostbordet. Selv om de var aldri så ferske (det står at juicen ble presset kl. 01.20 samme natt) var de yngste litt kritiske til både eplejuicen og appelsinjuicen, mens de voksne var fornøyde.

- Juicen er nypresset om natten. Vi bruker ferske råvarer, og det kan virke som om dere traff akkurat da vi fikk inn de første appelsinene i sesongen fra Marokko nå. Det blir litt søtere senere i sesongen. Juicen vil nok variere litt i løpet av sesongen.

Om Morgenlevering.no:

Brødvarene framstod som ferske og tiltalende, og søtbakst av typen scones og saftige kanelboller forsvant som dugg for solen. Drikke- og påleggsproduktene levde også opp til forventningene.

- Utvalget vårt baserer seg på lokalt bakte og håndverksbakte brød- og bakervarer. Våre bakervarer går rett fra bakeriet og ut til kundens postkasse eller dørmatte, så både frokosten og matpakken blir mye ferskere enn dersom man skulle gått på butikken og kjøpt brød kvelden før, forteller Anette Alnes.

Sortimentet utvides med sesongvarer tilknyttet f.eks. jul og påske, og varierer avhengig av hvor du bor. Nye produkter lanseres ukentlig.

5. Distribusjon/Eierskap

Om Brødboksen:

På Østlandet leverer nå Brødboksen fra Skedsmokorset i nord til Langhus i sør, hele Asker og Bærum, inkludert Heggedal. De leverer til hele Stavanger og ekspanderer stadig til tilstøtende områder. Til høsten starter leveringer i Bergen og og Trondheim.

Refnes eier ca 15 % av selskapet. Medgründerne Thom Berre (42), Torstein Greni (40) og Stian Krogstad (28) eier tilsammen ca 35 %. Resten eies av en lengre liste private investorer.

Om Morgenlevering.no:

Tjenesten dekker 65 % av alle husstander i Norge, og leverer til hus og hytter i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Hedmark, Oppland, Bergen og Hordaland, Stavanger og Sør-Rogaland, Trondheim og Sør-Trøndelag, Sunnmøre og Vestnes Rauma.

Morgenlevering.no er en tjeneste eid av Distribution Innovation og utviklet i samarbeid med Schibsted Norge, Amedia og Bakken & Bæck.

6. Totalopplevelse

Om Brødboksen:

Å få fersk, varmt brød levert på dørmatta om morgenen er helt fantastisk. Prisen er det heller ikke mye å si på, sammenlignet med å kjøpe tilsvarende varer i butikk. Brødboksen tar leveringsservice til et nytt nivå når de også leverer ferskpresset juice.

Pirk og ønske: Vil gjerne at det skal være enklere å gi bort frokostlevering i gave.

Terningkast seks.

Om Morgenlevering.no:

Det er litt luksus over hele opplevelsen, samtidig som at prisnivået er sympatisk. Ferske, delikate produkter venter på matta sammen med dagens avis når du åpner døra tidlig om morgenen.

Leveransen er delikat pakket inn i papir og lagt i en klar plastpose. Utvalget oppleves som godt, spesielt innen brødvarer og søtbakst. Pluss for tilbud om aviser og magasiner og pluss for at man kan bestille gavelevering til andre.

Pirk og ønske: Bestillingstid litt senere enn klokken 21.00.

Terningkast seks.