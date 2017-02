I 2009 trengte Ina-Janine Johnsen et sted å samle sine private oppskrifter. Slik så hobbybloggen Mat På Bordet dagens lys, og resten er et eventyr.

Åtte år, to bøker (snart tre) og snaut 1500 oppskrifter senere er Ina en av landets mest populære matbloggere. Rosinen i pølsa kom da fulltidsbloggeren i 2015 ble utnevnt til Årets Matblogger.

- Maten jeg legger ut på bloggen, er utelukkende mat som jeg selv liker. Enkle, ukompliserte retter laget med tilgjengelige ingredienser, forteller Ina, som har internasjonal bakgrunn og egentlig er utdannet interiørarkitekt.

Hverdagsmat med en liten vri

- Ja, maten min bærer nok preg av min oppvekst med tysk mor og norsk far, og flytting mellom Tyskland, Norge, England, Sveits, USA og Canada. Du finner ikke så mye norsk husmannskost på Mat På Bordet. Men du finner masse god hverdagsmat med en liten vri, noe ti på topp-listen under illustrerer godt, sier Ina.

INAS FAVORITTER KOKEBOK: - Mitt nye, store oppslagsverk: China, The Cookbook (Phaidon) MATREISEMÅL: - India. LAGER HELST: - Noe med grønnsaker. Eller bakst. GODT UTE: - Sushi. Eller en skikkelig burger. MAT-TV: - Programmene til engelske Nigel Slater. Fascinerende fyr! INSPIRASJON: - Pinterest.

- Hva avgjør hva du lager ?

- Jeg finner inspirasjon flere steder. For eksempel har jeg store inspirasjonsalbum på Pinterest, men jeg sluker også matblader, kokebøker og mat på TV. Og finner jeg ekstra gode råvarer i butikken, kan dette bestemme hva jeg lager den dagen. Jeg blir lykkelig når jeg kommer over en god grønnsaksdisk.

Retten som i fjor vakte størst interesse blant nordmenn på jakt etter middagsinspirasjon, var kjøttboller. «Verdens beste kjøttboller», kaller Ina dem på bloggen. Hva tror hun er grunnen til at så mange ble sultne på kjøttbollene?

- Tja. Ikke er de fancy og ikke er de revolusjonerende. De er bare saftige og gode, akkurat som kjøttboller skal være. Tittelen «verdens beste» fikk de etter at jeg serverte dem hjemme, og familien ga dem dette navnet.

