Vår Staude, Vibeke Klemetsen, Fridtjov Såheim, Ida Maria Børlie Sivertsen og Klaus Sonstad. Her er de fem kjendisene som ifølge TV-kokk Ole Martin Alfsen lagde den uovertruffent beste maten i fjorårets sesong av «4-stjerners middag» på TVNorge.



Har du fulgt med på serien, vet du at Ole Martin Alfsen ikke alltid er like nådig i sin dom...

Og hvis du blir sulten av å lese om den gode maten, finner du oppskriftene nederst i saken.

Fjorårets beste

40 mer eller mindre kjøkkenvante kjendiser inviterte hverandre i fjor til bords for åpent TVNorge-kamera. Med i serien er også kokken Ole Martin Alfsen, som i løpet av programmet kommer med ris og ros underveis i deltakernes matlaging.

Vi ba Alfsen plukke ut sine fem beste matminner fra fjorårets TV-måltider.

Kjendisene som imponerte den rutinerte kokken aller mest, lagde alt fra vegetarmat til søt dessert. Ulike typer suppe står også på listen over rettene Alfsen husker med størst begeistring. Morgenfuglen Vår Staudes ertesuppe, for eksempel:

- Hennes crème Ninon var veldig morsom, husker Alfsen.

Han forklarer at det dreier seg om en ertesuppe med både vispet krem og sherry. Men ikke nok med det: Prikken over i'en er skvetten med sprudlende champagne, som tilsettes suppen før servering.

- En suppe for de store anledninger. Kjempegodt og veldig riktig gjort, roser kokken, som er kjent for å snakke rett fra levra når han skal karakterisere deltakernes innsats over grytene.

Vår Staude serverte champagnesuppen som forrett hjemme på Røa, der hun hadde besøk av Henning Solberg, Kjetil Rekdal og Melissa Wiik. Til hovedrett serverte hun ytrefilet av rådyr med brekkbønner, jordskokkpuré og brimisaus, og til dessert, minipavlova med bær.

Yogatallerken hos Vibeke Klemetsen

- Å, nei! Dette blir kleint, tenkte jeg, da jeg fikk høre hva Vibeke hadde tenkt å lage, forteller Alfsen.

Men den gang ei. Vibeke Klemetsen endte tvert i mot på hans topp 5-liste med sine fargerike «yogatapas».

- Her møtte jeg mine egne fordommer i døra. Yogatapas viste seg å være svært så delikat mat laget helt fra bunnen av, og med gode råvarer.

Den aktive yogautøveren Vibeke Klemetsen serverte tapasen til forrett til sine gjester Jan Thomas, Silje Nordnes og Markus Bailey. Tapastallerkenen besto av ferske rispapirruller med mandel, rødbetegazpacho og squashlapper.

Til hovedrett serverte hun vegetarisk, indisk yogagryte med fullkornris. Til dessert svingte hun opp med pavlova med bær og frukt, som forøvrig var Klemetsens vinnerdessert fra Masterchef i 2013.

5 på topp Ole Martin Alfsens 5 på topp-retter, 4 stjerners middag, TVNorge, 2016 Vår Staude: Crème Ninon, ertesuppe med champagne Vibeke Klemetsen: Vegetarisk tapastallerken med yogamat Ida Maria Børlie Sivertsen: Økologisk jordskokksuppe med røkt reinsdyrhjerte Fridtjov Såheim: Kremet skogsoppsuppe Klaus Sonstad: Ovnsbakte bær med hvit sjokolade og vaniljeis

Ureist jordskokk

Artisten Ida Maria Børlie Sivertsen, også bare kjent som Ida Maria, imponerte også den til tider strenge TV-kokken.

- Rocke-Idas suppe av økologisk jordskokk, anrettet med røkt reinsdyrhjerte og jordskokkchips, var flott. Her stemte alt. Hun hadde fått jordskokken fra nabogården fem minutter unna, og laget alt fra bunnen av. Slik skal det gjøres, skryter Alfsen.

Ida Maria fortsatte måltidet med unghane i valnøttsaus til hovedrett og gresk yoghurt med bær, valmuefrø og lokal honning til dessert.

En annen tallerkenrett som får stjerne i boka til kokken, er skuespilleren Fridtjov Såheims kremede skogsoppsuppe:

- Fridtjov har vært med før, og er meget habil på kjøkkenet. Her er det gjennomgående gode smaker og bra håndverk. Råvarene er i sesong og kokken er selvsikker. Dette funket bra!

Resten av Såheims meny bestod av ovnsbakte koteletter med urtepoteter og pære, samt eplepai ned nøttefyll.

Ovnsbakt overraskelse

Noen deltakere viste seg å ha kulinarisk håndlag over det kokken forventet. TV- og radio-personligheten Klaus Sonstad, for eksempel. Sonstad disket opp med gratinert sjøkreps fra Frøya til forrett, og pepperstekt oksefilet med knuste mandelpoteter til hovedrett. Men det var desserten som fikk Alfsen til å ta fram superlativene:

- Jeg ble skikkelig overrasket over Klaus! Ante ikke at han var så god på kjøkkenet. Han påstod selv at han ikke kunne lage mat, men det stemte ikke helt med virkeligheten. Denne desserten så nemlig veldig god ut, og jeg har ingenting å utsette på fremgangsmåten. Det hjelper selvsagt at han var flink til å følge oppskriften. Kanskje han også har god intuisjon i forhold til matlaging? Og at han denne kvelden hadde litt flaks? Bra ble det uansett, fastslår Ole Martin Alfsen, som du kan høre kommentere nye 4-stjernersretter på TVNorge hver kveld fra mandag til torsdag.

