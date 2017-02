Kjendismiddag med forviklinger

- Jeg var nok kanskje litt stresset. Tiden ble plutselig knapp, innrømmer Hallvard Holmen, skuespilleren som blant annet er kjent fra NRK-seriene Himmelblå og Mammon.

Det er ikke bare bare å skulle åpne sitt hjem og servere treretters middag til delvis ukjente gjester - for åpent kamera. Noen tyr til juks, og noen klarer seg så bra at de får den strenge TV-Norgekokken til å se stjerner.

Nesten fyr og flamme

Innledningsvis går det nemlig en smule over stokk og stein når Hallvard Holmen i kveld ønsker gjestene velkommen til bords i «4-stjerners middag» på TVNorge. Selv den mest scenevante skuespiller kan tydeligvis la seg stresse når kulissene er eget kjøkken og publikum venter på mat og drikke. Spesielt når gjestene ikke er redde for å ta bladet fra munnen og si ifra når de reagerer på noe.

Det første Hallvard får «tyn» for fra gjestene er at han nesten setter seg med forkleet på, og glemmer å ta av seg kjøkkenhåndkleet han har hengt over skulderen.

Holmen reagerer ved å la håndkleet fly gjennom luften bort på en vegghylle full av levende lys, og er bare centimeter unna fyr og flamme.

Vin til pynt?

Han får også høre det fra fnisete gjester når han glemmer å skjenke vin til forretten.

- Eh, det er veldig godt med vann til maten, ymter gjesten Mini Jacobsen frempå om, og skotter bort på flasken med rosévin, som står på bordet. De er godt i gang med forretten, oksecarpaccio, og verten tar overhodet ikke hintet. Etter at også Marit Adeleide Andreassen lurer på om den uåpnede vinflasken bare er til pynt, blir det vin på gjestene. Holmen glemmer imidlertid å skjenke i til seg selv, noe han ikke oppdager før gjestene vil skåle for den gode maten.

- Han glemte i grunnen ganske mye, kommenterer Jahn Ivar «Mini» Jacobsen når han intervjues etter måltidet.

Hallvard Holmen er aktuell på Det Norske Teatret med det kritikerroste stykket «Kan nokon gripe inn» av Lasse Kolsrud, med tekst og musikk av Stein Torleif Bjella. Ingen behøvde å gripe inn da Holmen fortsatte å diske opp for sine gjester denne kvelden. På menyen sto breiflabb med ratatouille og pasta, og eplekrem i krumkake.

- Det gikk fint. Jeg er ingen matekspert, men jeg liker godt å lage mat. Helst etter innfallsmetoden, forteller Holmen, som ser tilbake på det han kaller en morsom og litt «leirskole»-aktig uke med en fin gjeng.

