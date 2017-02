La oss spise dem før de blir for kåte

Å sitte på brygga med et glass rosévin, mens man nyter en bolle med dampede blåskjell i den aldri mørke norske sommerkvelden, eller kanskje nettopp det første mørket som senker seg over Middelhavet… Det er ok, det.

Men hvis du er like opptatt av smak som stemning, kan det ikke måle seg med dampede blåskjell en mørk vinterdag, i hjemmets lune kaos.

Blåskjellet lever et skrekkelig kjedelig liv. Som baby flyter det rundt i havet. Så en gang i tidlig barndom, klynger det seg fast til noe.

De bare henger der

Det kan være en taustump, et svaberg, deler av båthuset eller undersiden av båten. Og så blir det der. Hva livet etterpå bringer, handler om hva havstrømmene kommer med av alger og plankton.

Blåskjellet bare henger der, med munnen åpen, spiser det som kommer, og vokser seg store og deilige.

Det er bare to viktige begivenheter i blåskjellets liv etter det fester byssustråden til sitt hjemsted.

Ensomt sexparty

Det ene er at det skal formere seg: Når vårsolen begynner å blinke og det så smått blir litt varmere i vannet, setter skjellene i gang med et langvarig og ensomt sexparty.

Mennene gjør sin greie. Damene sin. På hvert sitt hold.

I håp om at egg og sædceller finner sammen i havet, og blir til larver, som blir til små skjell, som setter seg fast i noe, og fortsetter kretsløpet.

Ti millioner egg

Det er slitsomt og utmattende. På noen korte uker kan et hunnskjell slippe ut så mye som ti millioner egg. Tenk det! Etter denne kraftanstrengelsen er skjellene, naturlig nok, avkreftete. Det tar mange, mange måneder før de kommer seg.

Med andre ord betyr det at skjellene vi spiser på forsommeren og sommeren, ikke er på sitt beste. Det er de nettopp nå, derimot, før deres særegne kåthet overmanner dem.

Den andre gode grunnen til å spise blåskjell nettopp nå, handler om den andre viktige begivenheten i blåskjellets liv. (I hvert fall i livene til de skjellene vi spiser.)

Brå forandringer

De blir plukket. Byssustråden som bandt dem til sitt hjemsted blir revet av. De blir tatt opp av havet. Hvis det er kjøpeskjell, blir de sendt inn til et mottak, der de blir sortert, pakket i nett og distribuert til ulike salgssteder.

Skjellene har evnen til å leve med slike brå forandringer.

De liker det ikke, men kniper munnen sammen og håper at det ikke er sant – som ryktene sier – at de skal bli dampet i hvitvin. Kanskje det bare er lavvann?

Hvor lenge skjellene klarer seg ute av vann, avhenger av temperaturen. Sannsynligheten for at skjellene du tar med deg hjem fra butikken er gode er mye, mye høyere på vinteren, når det er kaldt – og når skjellene ikke er utmattet.

Best akkurat nå

Med andre ord: Blåskjell er objektivt sett bedre på vinteren.

Blåskjell er den sjømaten som er enklest å tilberede. Det eneste det krever av deg på kjøkkenet, er at du sorterer skjellene skikkelig.

(Fjern alle som er knust eller ikke lukker seg når du skyller dem under rennende vann; du vet aldri hvor lenge de har vært døde.)

Utover det krever de ikke annet enn at du hiver dem i en gryte, setter på lokket og lar dem dampe til de åpner seg.

Pøs på med smak

På vinteren foretrekker jeg at skjellene gir varme, så jeg pøser på med sterke smaker.

Min favoritt er en variant med chorizo og chipotlechili, som jeg lager i ulike varianter, og hvor målet er at resultatet skal være brennhett, fyldig og med masse røyksmak.

Nesten like ofte lager jeg en thaiinspirert suppe med sitrongress, ingefær og så mye chili så det er til å gråte av.

