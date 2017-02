(Dagbladet): Eierne og de ansatte ved den lille familierestauranten Bouche à Oreille i Bourges i Frankrike forsto ikke noe som helst da gjestene plutselig strømmet til lokalene i stort antall forrige uke.

Noe overraskende hadde de plutselig fått én av de ettertraktede stjernene i den verdensberømte Michelin-guiden.

- Jeg drukner i kunder. Jeg har ikke mye plass, og det jobber bare fire servitører her, sier daglig leder ved restauranten, Veronique Jacquet, til den franske avisa Le Parisien.

Kokker og restauranteiere verden over kniver om å få plass i guiden, som kårer verdens ypperste restauranter. At Bouche à Oreille skulle få en stjerne slo imidlertid ned som en bombe blant matkritikere, og for restauranteierne selv.

Ble stående i én uke

Stjerna dukket opp på den offisielle nettsida til Guide Michelin France, som publiserte sin 2017-versjon på nett torsdag 2. februar, skriver The Guardian.

Restaurantens kokk, Penelope Salmon, sier hun aldri i verden hadde drømt om å få en stjerne i Michelin-guiden. Det skulle det vise seg at hun heller ikke hadde.

For nesten én uke etter at stjerna dukket opp, oppdaget folkene ved Michelin at de hadde begått en pinlig tabbe.

- Hele saken fikk oss til å le

Det stemte på en prikk at Bouche à Oreille hadde fått en stjerne i Michelinguiden. Problemet var at den korrekte restauranten ligger i Paris - 180 kilometer nord for den lille familierestauranten i Bourges.

- Det skjedde som følge av en teknisk glipp. Vi beklager til restaurantene, og vi er lei oss for at vi har villedet kundene våre, sier Claire Dorland-Clauzel i Michelin til den samme avisa.

Feilen var bare synlig på Michelins nettsider, men det var likevel nok til å skaffe den lille restauranten en eventyrlig pågang - bokstavelig talt over natta.

- Det var en liten tabbe som ikke førte til noe skade, og som seinere ble rettet opp. Jeg ringte (eieren Jacquet) i Bourges. Hele saken fikk oss bare til å le, sier sjefskokk Aymeric Dreux, ved den korrekte Bouche à Oreille i Paris, til avisa.