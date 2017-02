Pass deg for porsjonsgrøten: En av typene inneholder tre sukkerbiter

(Dagbladet): «Matkontrollen» har testet fem porsjonsposer med havregrøt. Kanskje ikke så overraskende er de som smaker best de minst sunne.

I TV2-programmet, som vises i kveld, kan noen muligens få en ubehagelig overraskelse.

Havregryn er veldig næringsrikt, og det er naturlig å tenke at porsjonsposer med havregrøt er et sunt alternativ.

Klinisk ernæringsfysiolog Janne L. Antonsen fra Volvat har på oppdrag fra «Matkontrollen» sett på næringsinnholdet i et utvalg «naturell» havregrøtposer. To av posene er tilsatt sukker, og disse havner nederst på hennes rangering.

Tre sukkerbiter

Er det «Møllerens Opplagt» du pleier å spise om morgenen, kan det hende du skal vurdere et annet merke, om du ikke er av den superaktive typen.

Denne porsjonsgrøten har det høyeste sukkerinnholdet og er minst sunn ifølge ernæringsfysiologen.

- Jeg ville ikke valgt et alternativ som er tilsatt tre sukkerbiter, sier Antonsen om Opplagt.

Den inneholder også mest salt av alle porsjonsposene i testen.

Jeg anbefaler de posene som ikke er tilsatt sukker. Man kan man heller smaksette selv med bær og nøtter for eksempel, sier Antonsen.

- Grunnleggende sunt, sier produsenten

Norgesmøllene sier til «Matkontrollen» at «Opplagt» er et grunnleggende sunt produkt med høyt havreinnhold.

- Den ble utviklet for 20 år siden i samarbeid med forsvaret. Den er beregnet på denne målgruppen og aktive personer med stort behov for energipåfyll. Den tilfredsstiller kravene om nøkkelhullsmerking, sier viseadministrerende direktør Jan Erik Eikeland i Norgesmøllene AS.

Eikeland sier videre til «Matkontrollen» at de muligens skal redusere salt- og sukkerinnholdet. De vil også vurdere merkingen.

- Vi skal se om vi bør gjøre det tydelig at dette er et produkt for den aktive forbrukeren.

Dobbelt søtt

Nest nederst på ernæringsfysiologens liste havner Express fra AXA. Den er tilsatt 1,5 sukkerbiter og inneholder melkepulver.

- Melkepulver gir en søt smak, så her får man dobbelt opp med søtning, sier Langehaug Antonsen til «Matkontrollen».

Slik forklarer AXA det tilsatte sukkeret:

- Produktet AXA Express Havregrøt Original med Melk er et «alt i ett» måltid og den passer derfor perfekt for aktive personer. Tanken er å tilby et produkt som er enkel å lage og nyte utenfor hjemmet. Forbruker behøver nemlig ikke å tilsette noen ytterligere ingredienser, kun varmt vann, skriver Tora Zeijlon fra Lantmännen Cerealia til «Matkontrollen».

De med sukker smaker best

Rangeringen til ernæringsfysiologen er snudd på hodet hos de tre radiovertene fra Radio Nova som har smakstestet grøtene.

De synes at posene med tilsatt sukker smaker best. Møllerens Opplagt topper deres liste, og Express fra AXA kommer på andre plass.

Helt på bunnen havner God Start fra Rema 1000.

- Denne er i kategorien lim, sier Kathinka Wang fra Radio Nova.

Rema 1000 har den sunneste grøten, ifølge klinisk ernæringsfysiolog Antonsen. Hos smakspanelet får den terningkast 1.

- Den er ikke tilsatt sukker, den har størst andel havregryn og i tillegg er den tilsatt kli, sier Antonsen om God Start fra Rema 1000.

