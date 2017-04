Sjokoladekongens pussige tips som gjør kakaoen mye, mye, mye bedre...

«I aztekerhersker Montezumas rike ble kakaobønner verdsatt som gull. man mente at kakaoens magiske kraft var så sterk at det ville være farlig for vanlige folk å drikke den. Derfor var det bare krigere og andre personer av høy rang som fikk xocoatl, eller kakao. Ved hersker Montezumas hoff drakk man sjokolade tilsatt vanilje, chili, honning og vann. Montezuma selv skal ha drukket 50 kopper daglig. Faktisk hadde han i sitt skattkammer ikke gull og edle steiner, men kakaobønner.» Kilde: Sverres sjokolade. Sverre Sætre.