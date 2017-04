Slik blir lammelåret til flere middager

Påske hadde ikke vært det samme uten lam. Duften av lammestek, rosmarin og hvitløk hører påsken til - på samme måte som appelsiner, et perfekt egg og klisterføre.

Å steke et lammelår er ikke vanskelig. Det folk er uenige om, er hvor rødt kjøttet skal være. Da er det greit å vite at kjøttet blir gråere når det bikker 65 grader. På 60 grader er det rosa. Det man må huske på er at kjøttet stiger i temperatur etter at du tar det ut av ovnen. Noen ganger så mye som fem grader.

Temperatur på lammekjøttet

Med andre ord: Om du vil at kjøttet skal være 65 grader, kan du ta det ut av ovnen når termometeret viser ca 60. Eller, følge nøye med og senke temperaturen etter hvert som du nærmer deg 65 grader. Om du lirker temperaturen oppover å den måten vil du ganske sikkert lykkes på en kontrollert måte.

Det viktigste du gjør er uansett å la kjøttet hvile. Ikke vær redd for at kjøttet blir kaldt. Lar du termometeret sitte i kjøttet kan du selv følge med på hvor lenge det holder seg varmt.

I den deilige oppskriften på påskelammet er trikset å høvle over masse smør - med ostehøvel! Ikke på kjøttet, men på potetene som ligger under lammelåret. Altså: Legg lammelåret på rist over poteter som skivet, noen rotgrønnsaker, løk og kanskje litt hvitløk - så går ingen av de nydelige saftene til spille.

Lag herremåltid av restene

Der jeg spiser lammelår, gleder folk seg like mye til restematen. Det som blir til overs på lammelåret blir for eksempel til kule tacolefser (oppskrift nedenfor). Spis det gjerne sammen med en appelsinsalat som er smaksatt med deilig mynte.

Påskens store happening er dog å fyre opp bålpanna. Og til alles barnlige glede ser de hvordan restene etter gårsdagens middag forvandles til et nytt, supert måltid. Noen ganger må man spe på med litt løk og noen røtter.

Å avslutte påsken utendørs med denne suppa synes jeg på alle måter er en super og velsmakende tradisjon.

Alle oppskriftene finner du nedenfor.

