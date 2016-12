Triksene som gjør at vinen holder seg frisk lenger. 

Drakk du bare halve vinflasken? Her er vinkelnernes beste tips til hvordan du best tar vare på restene.

Gjestene har gått hjem, og det er vin igjen på flasken. Hvordan sørger du for at vinen holder seg til dagen etter og vel så det?

- Det er bare to måter å redde restene på, sier vinkelner Robert Lie, som er vinner av både norsk, nordisk og europeisk mesterskap for vinkelnere.

Vakuumpumpe funker

- Det beste og enkleste er å bruke en vakuumpumpe som trekker luften ut av flasken, og deretter sette vinflasken i kjøleskapet. Pumpen er utstyrt med en gummipropp, som holder flasken tom for luft til du skal drikke av den neste gang. Et rimelig verktøy som du finner i de fleste kjøkkenbutikker.

Lies andre tips er å investere i vinkjennernes nye, amerikanske favorittverktøy, en slags drill som sprøyter en spesiell, konserverende gass inn i flasken.

- Drikker du dyre viner, er Coravin et ideelt instrument. Ved å stikke en tynn spesialnål gjennom korken i flasken, fylles den med argon-gass, en gass som ikke påvirker smaken på vinen og som hindrer at oksygen slippes til. Ved å holde flasken på skrå, helles vinen gjennom nålen og ned i glasset. Etter ønsket mengde trekkes nålen forsiktig ut, og den elastiske korken tetter seg selv. Gassen sørger for at du trygt kan legge vinen tilbake i hyllen, og spare resten til senere, sier Robert Lie.

Kjøl ned

Vinkelner Liora Levi, vinner av norsk og nordisk mesterskap for vinkelnere, sverger til en enklere metode:

- Hvis resten av vinen skal drikkes dagen etter, er det bare å stappe i korken og sette vinen i kjøleskapet. Da vil den holde seg helt fint. Skal vinen stå lenger før den drikkes opp, kan det kanskje være lurt med en vakuumpumpe.

Både røde og hvite vinrester skal oppbevares i kjøleskapet til dagen derpå, ifølge Levi.

Men ikke sett flaskene i kjøleskapsdøren.

- I julen er kjøleskapet hyppig i bruk, så flaskene vil ha det bedre hvis de får stå eller ligge i fred og ro på et annet sted i kjøleskapet.

Bobler i flere dager

Halvtomme flasker med musserende vin holder seg også fint til dagen etter i kjøleskapet, forteller hun.

- Bare sett champagnerestene rett inn i kjøleskapet. Boblene holder seg lenger enn du tror. Da jeg jobbet på restaurant, satte vi åpnede champagneflasker i kjølerommet, og serverte dem uten problemer dagen etter. Har du en champagnestopper, kan du bruke denne, men dette er ikke nødvendig. Og det gamle kjerringrådet om å putte skaftet av en sølvskje ned i flasken, er bare tull, fastslår Levi.

