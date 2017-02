(Dagbladet): De færreste vil huske den elskede og hatede bok- og filmsuksessen «Fifty Shades of Grey» for de kulinariske nytelsene. I luksusleiligheten til hovedpersonen, Christian Grey, foregår handlingen i helt andre rom enn kjøkken og spisestue.

Den premiereklare filmen «Fifty Shades Darker» er, som den første filmen i serien, basert på romanen ved samme navn, skrevet av amerikanske E.L. James. Og har du tenkt deg på kino, må du være kjapp:

- Det er omtrent ingen filmer i norsk kinohistorie som har forhåndssolgt flere billetter enn «Fifty Shades», forteller Bård Eion Flaen, PR-ansvarlig i filmselskapet United International Pictures.

Han opplyser at filmen settes opp på nær sagt alle kinoer i Norge, og at 55 kinoer arrangerer jentekveldfester med rød løper på premieren.

Champagne og pannekaker

De som leser den første av de fire bolkene av det vellystige bokverket nøye, vil se at forfatteren E. L. James har lurt inn mye god mat og drikke mellom slagene. En del dreier seg naturlig nok om oppkvikkende kost av typen østers og champagne.

De amorøse hovedpersonene forlyster seg også med en rekke andre velsmakende, og nokså ordinære, fristelser. Lasagne, for eksempel. Og pannekaker. (Du finner oppskrifter på begge deler nederst i saken.)

Før Ana flytter fra sin venninne, Kate, for å bo hos Christian, markerer de for eksempel anledningen ved å spise en enkel lasagne og drikke vin, sittende på gulvet i stuen.

Forfatteren lagde vin

At forfatteren, E. L. James, er over gjennomsnittet opptatt av vin, avsløres ved å ta en titt på hennes egen nettside. Der har hun til minste detalj ramset opp hva som fortæres fra tallerken og spesielt fra glass i de tre første bøkene i serien.

James har uttalt at hun gjerne vil at leserne koser seg med et glass god vin når de leser bøkene hennes. Muligens har hun sine egne viner i tankene. Hun har nemlig blandet og lansert sine egne, californiske viner; «Fifty Shades of Grey Red Satin», og «Fifty Shades of Grey White Silk». Vinene har vært å få kjøpt i Danmark.

Smaken av blyant

Noen vil ha problemer med å huske at smekre Anastasia, spilt av Dakota Johnson, spiser noe som helst gjennom den første filmen. Kanskje med unntak av toppen på en blyant, som hun støtt og stadig gnager på.

I boken spiller mat og måltider en noe større rolle enn i filmen, og den strategisk anlagte forfatteren er bevisst på hva hun lar hovedpersonene spise. På restaurant bestiller Ana og Christian for eksempel brenneslesuppe og rådyrkjøtt. Tilfeldig? Neppe!

Svak te

Når Ana lar seg invitere ut på kaffe for aller første gang av sitt nye bekjentskap, bestiller hun te. Svak te. Så svak at hun ber om å få posen med «English Breakfast»-te servert ved siden av koppen. Posen dyppes såvidt i det kokende vannet, før hun tar den opp igjen og anser teen som ferdig brygget.

Lett middag

Cæsarsalat med kylling er en favoritt for Ana, som sluker hele porsjonen når hun serveres den klassiske salaten på kjøkkenet hjemme hos Christian. (Du finner oppskriften på cæsarsalat under.)

Og når de går på bar, Ana og Christian? Hva bestiller de da? Velkjente, tradisjonelle cocktails med en liten vri, skal vi tro ett av barbesøkene som skildres i detalj i boken. Christian har fulgt etter Ana til staten Georgia, der hun besøker moren. Ana og moren har allerede bestilt seg et par glass med drinken cosmopolitan når Christian gjør entré. Han bestiller på sin side noe helt annet. Christian vil ha en gin tonic, med Hendricks gin og agurk istedenfor sitron. (Du finner oppskriften på en «cosmopolitan» under.)

Under finner du oppskriftene til noen av rettene fra «Fifty Shades of Grey». Prøv dem før du setter kursen mot kinomørket og den dramatiske fortsettelsen av sagaen om Christian Grey og Anastasia Steel.

