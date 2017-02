Som Dagbladet skrev i går, dukker det opp hundrevis av nyheter i butikkhyllene nå i februar. Proteinpudding og melk som skal skille seg er blant det meierigigantene lokker med. En av lanseringene det knytter seg spesielt spenning rundt, er Synnøve Findens Sjokobrun - brunost med sjokolade!

Da Aftenposten sist helg omtalte at den spesielle brunosten - som tidligere har vært i markedet fra 2001-2007 - skulle relanseres, reagerte mange av avisens lesere med skepsis. Over fem tusen av leserne ga tilbakemelding på avisens nettside om at de hadde liten tro på Sjokobrun.

En god brunost

Også gresk yoghurt med aloe vera-smak fra samme meieri ble møtt med skepsis.

- Da må jeg oppfordre folk til å smake på både brunosten og den nye greske yoghurten. Særlig de som har stemt her, kontret kategoridirektør Magnus Tollefsen i Synnøve Finden.

Dagbladets eksperter var langt mildere stemt overfor den nye brunosten, og ønsket å hylle det faktum at det skjer innovasjon i en gruppe med mange gamle travere. Duoen var enige om at en god brunost skulle oppfylle følgende kriterier - uansett smakstilsetninger:

- For meg er det munnfølelsen. Riktig konsistens, smeltepunkt, sødme og syre, konstaterer Pål Røstvang, med anerkjennende nikk fra toppkokken Bård Greni.

Vinneren av testen

Smakspanelet konkluderte med at tre av de syv testede brunostene fortjente en solid femmer på terningen; og Sjokobrun ble rangert høyest.

- Den får en femmer for smaken og en sekser for at det er en nyskapning! sa Greni etterpå.

Her er resultatet av testen:

Fløtemysost

Tine, 500 g (kr 55,50)

Kommentar fra panelet:

- Rund, fin smak og med passe dose syre. Det er imidlertid noe som skurrer, og det er at den blir litt voksete i konsistensen.

Fløtemys

Synnøve Finden, 480 g (kr 47,90)

Kommentar fra panelet:

- Med en gang er det mye syre her, men bare den får hvile litt, kommer sødmen etterpå. Grei konsistens, men litt seig. God, rund og balansert smak. Kunne tålt litt mer salt.

Ekte Geitost

Smakspanelet Pål Røstvang: Jobber til daglig i næringsmiddelfirmaet Alimenta. Har jobbet for Culinar Norge, i flere dagligvarekjeder og matprodusenter, og har fagbrev som pølsemaker. Bård Greni: Har jobbet på topprestauranter på tre kontinenter. Daglig leder av Urban Food og medvirker i matprogrammet Fingrene av fatet på TV 2. Testen ble utført blindt, det vil si at panelet smakte på de ulike geitostene uten å kjenne produsenten. Ostene er kjøpt inn basert på basisutvalget i de store dagligvarekjedene.

Tine, 500 g (kr 73,50)

Kommentar fra panelet:

- Denne osten prikker litt på tunga og har mye syre i seg. Litt lang og seig konsistens. Sikkert god sammen med bakt fiken, for eksempel.

Millom

Tine, 750 g (93,50)

Kommentar fra panelet:

- Dette er en tradisjonell og god brunost. Mangler noe på munnfølelse og konsistens, men osten er sikkert kjempegod sammen med mormors nystekte rundstykker og en god klatt meierismør!

Gudbrandsdalsost G 35

Tine, 500 g (kr 42,90)

Kommentar fra panelet:

- Denne er god, den! Veldig bra balanse mellom syre, sødme og smelter lett i munnen. Får smak av barndom med denne osten.

Gudbrand

Synnøve Finden, 480 g (kr 42,50)

Kommentar fra panelet:

- En god ost! Behagelig, fin syre og mer kremete, myk og god karamell. Aner litt fløtekaramellsmak der også. Smeltet godt, ikke kornete.

Sjokobrun

Synnøve Finden, 480 g (ca-pris i butikk: kr 40-50)

Kommentar fra panelet:

- Fargemessig skiller denne seg umiddelbart ut fra de andre. Mens de andre ikke lukter noe i forhold, aner du sjokolade lang vei her! Smaker godt! Kombinasjonen brunost og sjokolade blir ofte brukt av toppkokker til sauser og desserter. Her kjenner vi smørbukk, karamell, mye syre, men sjokoladen tar ikke overhånd. Å blande to typer godteri blir ofte suksess.

