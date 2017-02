Test av leverpostei: Store forskjeller på jerninnhold

(Dagbladet:) Vi gjør jevnlig ernæringstester av populære produkter. Nylig testet vi grovbrød, hvor hele fem fikk seks på terningen, sjokoladepålegg hvor det var veldig mye sukker i verstingene og vi har også funnet fram til de sunneste knekkebrødene.

Denne gangen tester vi leverpostei. Kjøtt og innmat er våre viktigste kilder til jern. Leverpostei er derfor en god kilde til jern, som mange av oss får for lite av. Kjøper du leverpostei for at du skal få i deg litt jern, bør du ta en titt på denne testen. Det er nemlig stor forskjell på hvor mye lever, og dermed jern, det er i de ulike posteiene.

Lever, en viktig kilde til jern Ren lever inneholder minimalt med sukker og andre karbohydrater, mye protein, og litt fett der 1/3 er av den mettede typen.

Det som kanskje er mest fremtredende for lever er det høye innholdet av jern, vitamin A, folat og vitamin B12. Dessuten er lever en god kilde til B-vitaminer, selen og andre mineraler.

Mat for de blodfattige

Har du blodmangel, som ofte skyldes jernmangel, er det lurt å spise leverpostei. Jernet i leverpostei er nemlig en type jern som tas lett opp av kroppen. Dette jernet kalles for hemjern.

Blodmangel kan også skyldes mangel på folat og vitamin B12. Derfor er leverpostei også en ypperlig matvare for dem som må øke inntaket av disse to B-vitaminene.

Mye vitamin A

Leverpostei er en veldig god kilde til vitamin A. Spiser du en porsjon (20 g) leverpostei på en brødskive, har du allerede fått i deg dagsdosen for vitamin A.

Dersom leverpostei er favorittpålegget, og du spiser flere brødskiver med leverpostei hver eneste dag, bør du ikke ta kosttilskudd som også inneholder vitamin A. Da kan du nemlig på sikt få i deg mer av dette vitaminet enn hva som er bra for deg.

For høye inntak av animalsk vitamin A (retinol) kan muligens øke risikoen for beinskjørhet og benbrudd.

Hva inneholder leverpostei?

Leverpostei er som regel laget av svinelever eller kyllinglever, men kan også inneholde lever fra lam og storfe. Kyllinglever inneholder en del mindre jern enn svinelever.

Vanlige leverposteier inneholder langt mer fett enn ren lever fordi leverpostei er ispedd svinefett, flesk, kjøtt, ister og svor. Dette øker innholdet av mettet fett, noe som ikke er særlig gunstig. Leverposteiene kan også være tilsatt ansjos, raps-, soya og olivenolje som er gunstig for fettsyresammensetningen. Leverposteier som er tilsatt oljer regnes derfor som sunnere enn de som inneholder mye dyrefett og flesk.

Slik ha vi gjort testen I denne testen har vi sett på hvor mye mettet fett, umettet fett, karbohydrater, protein, salt og lever et utvalg leverpostei inneholder. Ideelt sett ønsket vi å se på innholdet av jern fremfor lever, men ikke alle produsentene hadde oversikt over jerninnholdet i produktene sine. Derfor har vi heller vurdert leverposteienes innhold av lever ettersom dette jo også sier noe om hvor mye jern det er i produktet. Mye mettet fett, karbohydrater og salt har trukket ned, mens mye lever, protein og umettet fett har trukket opp.

Ofte tilsettes også hvete-, potet-, mais, eller tapiokastivelse, hvetemel, sukker, glukose eller melkesukker. Dette øker karbohydratinnholdet i det ferdige produktet, men mildner smaken. Ulempen er at dette er karbohydratkilder som inneholder svært lite fiber og andre næringsstoffer.

Produktene er rangert i forhold til hverandre. Det betyr at det sunneste får terningkast 6 og det mindre sunne får terningkast 3. Et produkt som får terningkast 6 i denne testen, vil ikke nødvendigvis få samme resultat hvis det testes mot andre produkter.

Testen er utført av ernæringsfysiologer i Bramat. Opplysningene til testene hentes fra deklarert næringsinnhold og ingredienslisten på forpakninger vi kjøper inn i vanlige, norske butikker.

Når det er nødvendig henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen.

Vi gjør oppmerksom at på at det kan forekomme avvik mellom deklarasjonen og faktisk innhold dersom produsentene nylig har foretatt endringer i produktene og ikke har oppdater forpakningen. Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt.